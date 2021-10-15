Финляндия массово закрывает счета российских компаний 1 15.10.2021, 14:02

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Это связано с ужесточением финансового законодательства ЕС.

Российский бизнес сталкивается с закрытием счетов в банках Финляндии и отказах в их открытии, сообщило в пятницу торговое представительство РФ в стране, пишет finanz.ru.

Проблема возникла еще в 2015 году после волны санкций Запада в ответ на аннексию Крыма и войну в Донбассе, и тех пор не решена.

«Подобные случаи далеко не единичны, и это вызывает особенное беспокойство», - заявил руководитель российского торгпредства Антон Логинов в ходе круглого стола с финскими чиновниками.

«На данный момент в экономике Финляндии накоплено более 3 млрд долларов российских прямых инвестиций, в том числе реализуются проекты с участием крупных публичных корпораций, таких как «Норильский никель», «Росатом». Возникновение банковских проблем бьет не только по российским инвесторам, но и по финской экономике, так как компании, являющиеся финскими юридическими лицами, входят в число крупных работодателей и налогоплательщиков, а их деятельность является драйвером развития регионов», - подчеркнули в торгпредстве.

Директор департамента Агентства финансового контроля Финляндии Пекки Васара объяснил, что в связи с ужесточением финансового законодательства ЕС финские банки при принятии решения о предоставлении услуг иностранным клиентам исходят из оценки рисков.

В свою очередь представители крупнейших финских банков «ОП Похьола» и «Нордеа» сообщили, что в случае с клиентами из России и иных стран, не входящих в ЕС, в том числе США и Китая, «реализация указанных мероприятий бывает сильно затруднена, что оценивается как высокий уровень риска».

Решение проблемы российские чиновники планируют искать на уровне регуляторов - ЦБ РФ и Агентства финансового контроля Финляндии, между которыми запланированы консультации.

Торгпредство России предложило разработать рамочные рекомендации для компаний, которые те могли бы использовать, обращаясь в финские банки.

«Ассоциация финансовых организаций выразила готовность провести консультации между финскими банками для выработки пакета критериев, а также начать взаимодействие с Ассоциацией российских банков в целях информационного обмена», - сообщило торгпредство.

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