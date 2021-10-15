Что не так с официальной российской статистикой по коронавирусу 1 15.10.2021, 14:35

Независимый демограф считает, что данные о смертности занижены примерно в 2,5 раза.

В России зафиксированы новые рекорды заболеваемости и смертности от COVID-19. 15 октября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что за предыдущие сутки в стране заболели 32 196 человек, умерли 999, передает «Настоящее время».

Предыдущий максимальный суточный прирост заболеваемости ковидом власти фиксировали 14 октября 2021 года, а до этого – 24 декабря 2020-го. По официальным данным, в России зарегистрировано 7,8 млн случаев заболевания, а общее число жертв превысило 220 тысяч человек.

Независимый демограф Алексей Ракша утверждает, что данные о смертности занижены примерно в 2,5 раза. По его данным, избыточная смертность в России составляет 2400 случаев в сутки. Избыточная смертность – это "золотой стандарт", по которому ученые определяют масштабы эпидемии коронавируса.

"Это означает, что примерно две-три недели назад каждый день заражалось примерно 240 тысяч россиян, из которых, конечно, какая-то часть бессимптомно, но примерно половина, как я считаю и по опыту других стран, должны были обращаться к врачу", – утверждает Ракша.

По его словам, если бы в России была честная статистика, показатели заболеваемости COVID-19 достигали бы 180 тысяч за сутки. "Это расчет на коленке, точнее сделать нельзя", – отмечает ученый.

По последним данным Минздрава, в России привиты более 51 млн человек, а обе части вакцины получили около 43 млн россиян. В стране проживают как минимум втрое больше людей – 144 млн человек.

"Последний всплеск вакцинации [в начале октября 2021 года] у нас совпал со всплеском заболеваемости, – продолжает Алексей Ракша. – Люди пугаются, когда волна уже в разгаре, когда вокруг них начинают заболевать и умирать, и сами бегут вакцинироваться. При этом они приходят в переполненные поликлиники, рискуют там заразиться и, сделав первый укол, думают, что они теперь уже в безопасности, и начинают вести себя более рискованно".

По данным Минздрава, нынешний всплеск заболеваемости отличается "фактически молниеносным течением инфекции – буквально в течение двух-трех дней, – требующим реанимационной поддержки". А в России сейчас лечатся более миллиона человек. И это сильно влияет на загруженность медицинской системы.

14 октября министр здравоохранения России попросил пожилых врачей, которые ранее ушли на изоляцию или даже на пенсию из-за пандемии, привиться и вернуться к работе. А Минпромторг рассказал, что в некоторых регионах вновь возникают проблемы с запасами медицинского кислорода.

"Ситуация усложняется из-за сезонного гриппа, – заявил премьер-министр Михаил Мишустин. – Сейчас для всех нас особенно важно ответственно относиться к своему здоровью и не забывать о тех, кто нас окружает".

Более трети российских регионов вводят или уже ввели дополнительные ограничения. При этом более половины жителей России против введения нового локдауна. Такие результаты показал опрос банка "Открытие", на результаты которого ссылается агентство РИА Новости.

В Минздраве настаивают, что в России необходимо ограничить социальные контакты. Иначе рост заболеваемости продолжится.

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