«Всегда крутите аферистов»: как минчанин вывел на чистую воду квартирных «разводил» 15.10.2021, 14:41

Белоруса насторожила непривычно дешевая цена за аренду квартиры.

Невысокая цена за отличную квартиру в аренду — это не подарок небес, а, скорее всего, чья-то афера, которая должна увенчаться воровством денег с карты потенциального жильца. Схема предельно простая: собственник в отъезде (в другом городе или даже за границей), желающих снять очень много, но, если хотите застолбить местечко за собой, переведите на карту предоплату. Сомневаетесь в честности арендодателя? Вот вам фото паспорта, а то и документов на квартиру. Какой бы примитивной и очевидной ни казалась эта ловушка, в нее исправно попадаются люди.

Диалог с одним из таких аферистов завел читатель onliner.by Евгений. Молодой человек наткнулся на объявление о сдаче в аренду двухкомнатной квартиры в ЖК «Парк Челюскинцев», а именно в столбике на первой линии от парка. Площадь «сдаваемой» квартиры 65 «квадратов», свежий ремонт, договор на длительный срок и… всего 650 рублей в месяц за право жить в неплохом месте.

Что это, если не чудо? Благо Евгений в чудеса не верит, а потому решил допросить «собственника».

— Я сразу понял, что это развод: насторожила цена. Плюс уже читал такую статью на Onlíner, поэтому сомнений на оставалось. Но все же решил «поиграть» с этими аферистами, чтобы вывести на чистую воду, — рассказывает минчанин.

Кстати, «арендодателем» оказалась та же самая девушка, с которой Onlíner беседовал в начале сентября. Не знаем, кому и при каких обстоятельствах настоящая белокурая Варвара слила фото своего паспорта и себя, но демонстрировать их не будем, дабы не подставлять белоруску, которая, скорее всего, не имеет никакого отношения к этой афере.

Отметим, что номер карты у «собственницы» уже сменился — Евгению она написала совсем не те цифры, что журналистам. А теперь время насладиться диалогом.

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