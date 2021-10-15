Вулкан на Ла-Пальме начал извергать породы возрастом два миллиона лет 15.10.2021, 15:00

Исследователи дополнительно изучат образцы, чтобы подтвердить их возраст.

На испанском острове Ла-Мальма продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. По словам вулканолога Высшего совета научных исследований Испании (CSIC) Висенте Солера, вулкан извергает породы возрастом два миллиона лет, пишет zn.ua.

Ученый отметил, что эти породы находились на морском дне задолго до образования острова. Он взял образец породы, который затем будет дополнительно изучен.

El volcán de #LaPalma sigue su erupción con gran fuerza y arroja sedimentos oceánicos que se hallaban en el fondo marino antes de que se formaran las islas, hace 2 millones de años, como muestra Vicente Soler (@IPNA_CSIC) con este fragmento pendiente de confirmar en laboratorio pic.twitter.com/I6ohDRMdPn — CSIC (@CSIC) October 14, 2021

Как сообщает Reuters, власти острова эвакуировали еще 300 человек, которые находились под угрозой из-за извержения. На Ла-Пальме было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5 – сильнейшее из 100 землетрясений, которые произошли за 24 часа. Толчки фиксируются практически постоянно с начала извержения.

На данный момент лава покрывает уже 600 гектаров и уничтожила 1500 домов и других зданий, включая цементный завод, из-за чего в воздух просочились токсические пары. Поток лавы также накрыл плантации бананов и авокадо, от которых зависит экономика острова.

В общей сложности, уже эвакуировано 6000 жителей острова, население которого составляет 83 тысячи человек.

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