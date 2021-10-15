Это и есть забастовка!1
- 15.10.2021, 15:09
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На все вопросы руководства можно отвечать просто: «Я не смог доехать до работы».
Появилась информация о том, что в Жодино — нехватка водителей автобусов, по меньшей мере не хватает 18 водителей, без учёта тех (около 10), что болеют коронавирусом.
Нехватка водителей автобусов встречается и в других городах, сообщает канал "Белорусского объединения рабочих" (БОР). Но давайте разберемся, проблема ли это.
Кроме того, что по факту это и есть полноценная забастовка водителей общественного транспорта, это:
Показательный пример, что отказ от работы и нахождение дома под любым предлогом (например, вы говорите начальству, что заболели коронавирусом) — это сильный удар по предприятию, на котором вы работаете.
Пример отношения руководства к подчиненным. Они с самого начала закрыли глаза на меры безопасности, доведя ситуацию до абсурда. И сейчас, когда положение дел с водителями близко к критическому, на водителей, которые еще в состоянии выходить на рейсы ложится колоссальная нагрузка. Не удивимся, если ситуация будет ухудшаться.
Реальная возможность не ехать на работу и остаться дома. На все возмущение руководства можно отвечать просто: "Я не смог доехать до работы".
Рабочие Беларуси, не важно, считаете ли вы, что ваше предприятие ключевое в государстве или нет. Важно осознание того, что ваше будущее только в ваших руках. Здоровье вас и ваших близких зависит только от вас.
Готовьтесь остаться дома всей семьей. Закупайте продукты, откладывайте финансовую подушку безопасности, перепроверьте аптечки.
Стачке быть!