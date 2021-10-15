Рабочие забастовки: как в Беларуси рабочие и предприниматели защищали свои права 15.10.2021, 15:43

Сейчас в Беларуси - предзабастовочное состояние.

В 2020-ом году рабочие белорусских заводов проявили политическую сознательность и стали угрожать властям забастовками и стачками, а 30 августа этого года в Беларуси было объявлено предзабастовочное состояние.

(Еврорадио https://euroradio.fm/ru/rabochie-zabastovki-kak-v-belarusi-rabochie-i-predprinimateli-zashchishchali-svoi-prava) вспоминает историю крупных белорусских рабочих забастовок.

Апрельские забастовки 1991 года

3 апреля 1991 года рабочие Минского электротехнического завода прекратили работу и вместе с рабочими Завода автоматических линий и Завода шестерён вышли на улицу. Рабочие заблокировали движение трамвая на улице Долгобродской. Колонны прошлись по центру Минска к Дому правительства.

Тогда же на площади Независимости состоялось одно из крупнейших в истории Беларуси выступлений рабочих в защиту своего социально-экономического положения. Сперва требования были исключительно экономическими: повышение зарплаты и снижение цен. Однако вскоре добавились политические.

Уже 4 апреля забастовали другие предприятия. Забастовка охватила десятки трудовых коллективов. В республиканский забастовочный комитет вошли 98 предприятий. В столице бастовали Минский электротехнический завод, Минский завод шестерён, Минский завод автоматических линий и МАЗ. На митинг возле Дома правительства собралось 50 тысяч человек.

Забастовка охватила регионы: Молодечно, Борисов, Солигорск, Лиду, Гомель. 24–26 апреля 1991 года в Орше протестующие рабочие заблокировали железнодорожные пути. Из Минска отправили более тысячи силовиков, чтобы подавить протест.

Большинство экономических требований протестующих правительство БССР тогда удовлетворило.

Забастовка 1991 года вошла в историю Беларуси как крупнейшая массовая демонстрация трудящихся в борьбе за свои политические и экономические права.

Забастовка “Беларуськалия” в 1992 году

В 1992 году белорусские горняки оказались недовольны своим положением. После продолжительных и безуспешных переговоров представителей Независимого профсоюза горняков с руководством “Беларуськалия” рабочие объявили 12 марта о начале бессрочной забастовки. Через несколько дней они заблокировали железнодорожные пути, чтобы не допустить отгрузку с предприятия.

В конце марта рабочие 4-го рудоуправления объявили о начале голодовки. Восемь шахтёров и члены их семей голодали в здании управления “Беларуськалия” в Солигорске. Несмотря на всё это, руководство и правительство не пошли на уступки.

На многотысячном митинге в Солигорске участники объявляют: идём на Минск.

Добравшись до Минска, шахтёры направили своих активистов на все большие предприятия города с просьбой о поддержке. Большой митинг был организован около здания Верховного Совета.

После этого власти пошли на уступки. Было подписано коллективное Временное соглашение. Благодаря ему была повышена зарплата более чем в три раза. А также добились оплаты дивидендов, времени следования на рабочие места, ночных и оздоровительных. Увеличения отпусков, создания персонифицированного пенсионного страхования и других льгот, часть из которых существует до сих пор.

За 44 дня, чтобы достичь своей цели, рабочие “Беларуськалия” в 1992 году использовали все доступные им легальные методы: забастовки, голодовки, походы к правительству, массовые митинги и долгие изнурительные переговоры.

Забастовка метрополитена в 1995-м

В 1995 году прошла последняя в ХХ веке забастовка в Беларуси. Работники Минского метрополитена потребовали отставки руководства метро, соблюдения коллективного договора и своевременной выплаты заработной платы.

17 августа 1995 года они прекратили свою работу. Власти не удовлетворили требования бастующих. Государственная пропаганда развернула кампанию травли против забастовщиков.

Забастовка была жестоко подавлена силовиками, бастующих рабочих выбросил с территории метрополитена ОМОН, десятки людей были уволены. Чтобы возобновить работу метро, власти пригласили машинистов-штрейкбрехеров с Белорусской железной дороги и из Москвы.

Забастовка ипэшников в 2013 году

В конце июня 2013 года порядка 70% индивидуальных предпринимателей, большинство из которых были торговцами на рынках и в ТЦ, объявили забастовку.

Причиной для такой радикальной акции стало введение нового технического регламента Таможенного союза. Согласно ему, продавцы обязаны иметь сертификаты качества от производителей иностранной продукции.

Забастовка вынудила ответственные министерства принять совместное постановление, согласно которому для части предпринимателей до 1 июля 2014 года будет упрощён порядок сертификации. Несмотря на повторные забастовки уже в 2014 году, предприниматели не смогли изменить новый техрегламент.

Август 2020 года

Вскоре после трёх дней информационной блокады и отключённого интернета в августе рабочие белорусских заводов стали объявлять о забастовках. В ответ на это на протестующих рабочих начали давить, активистов — задерживать и отправлять на сутки.

Бастующие рабочие автомобильного, тракторного, моторного, электротехнического заводов участвовали в первом массовом марше 16 августа, а также успели маршем пройтись по улицам Минска к зданию Белтелерадиокомпании.

17 августа Лукашенко приехал на Минский завод колёсных тягачей, его встретили криками “уходи”, что его, конечно, не порадовало.

О забастовке объявили работники “Беларуськалия”, где было начато формирование стачечных комитетов. Силовики, в частности КГБ, начали запугивание и задержание активистов стачечного движения “Беларуськалия”.

На Белорусском металлургическом заводе на 5 часов были остановлены 3 сталеплавильные печи; рабочие-металлурги заявили, что в случае невыполнения их требований завод начнёт бессрочную забастовку. Но этого так и не случилось. Несколько человек в итоге были осуждены на реальные сроки за попытки организовать забастовку.

Частично прекратили работу или организовывали массовые митинги с намерением начать забастовку работники новополоцкого НПЗ “Нафтан” и химзавода “Полимир”. Их рабочие собрали 3,5 тысячи подписей под обращением с требованием отставки Лукашенко и Ермошиной, однако руководство предприятия не признало их подлинность, обращение уничтожило, а протестное движение подавило.

Работники МТЗ ещё 14 августа прошлись маршем по Минску. Для подавления протестных настроений и планов на забастовку на Минском тракторном заводе был вызван ОМОН, часть стачечников была задержана. Пытался бастовать и МАЗ, но вскоре протестные настроения были подавлены угрозами руководства и репрессиями силовиков.

Эпицентром забастовочного движения в Гродно стал “Гродно Азот”, сотни работников которого участвовали в акциях солидарности и выходили на городскую площадь. Но в августе забастовки так и не случилось. Попытка остановить предприятие в день всеобщей забастовки 26 октября также не увенчалась успехом. Часть рабочих отказалась бастовать, а руководство предприятия пригласило штрейкбрехеров с “Нафтана”.

Работники “Гродножилстроя” большинством голосов приняли решение уйти на забастовку, однако руководство не признало итогов собрания, и многие строители вышли на работу.

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