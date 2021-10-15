Цены на алюминий взлетели до максимума за 13 лет 15.10.2021, 15:50

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Энергокризис в Китае подбросил котировки выше $3200 за тонну.

Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась выше 3200 долларов за тонну впервые с июля 2008 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 12:57 по белорусскому времени, пишет finanz.ru.

На пике котировки на алюминий росли почти на 3%, достигая 3209 долларов за тонну.

По состоянию на 13:11, стоимость алюминия росла уже на 3,1%, до 3215 долларов за тонну.

«Рост цен на алюминий опережает другие металлы на фоне кризиса в энергетическом секторе Китая, который традиционно полагался на угольную генерацию электроэнергии», - говорит руководитель направления металлургии и горной добычи «Ренессанс капитала» Борис Синицын.

«Производство первичного алюминия основано на электролизе - это энергоемкий процесс, требующий большого количества электричества, - поясняет аналитик. - Поэтому ситуация с ростом цен на уголь, низкими запасами угля на электростанциях, перебоями в поставках электроэнергии на алюминиевые заводы или угля на ТЭС влечет за собой существенный рост себестоимости производства алюминия в Китае как минимум, а как максимум - снижение производства».

«При этом Китай все еще является нетто-экспортером алюминия, так что в случае влияния этих факторов не только на себестоимость, но и на производство, доступность алюминия у основных стран-импортеров может значительно снизиться», - добавляет Синицын.

«С учетом ожиданий рынка по дефициту электроэнергии в Китае, ожидается сокращение производства алюминия и возможный дефицит металла», - соглашается с Синицыным руководитель Управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

«Помимо этого, рынок закладывает возможное повышение цен на электроэнергию как в самом Китае, так и в Европе, что приведет к росту себестоимости производства алюминия, - говорит он. - Электроэнергия составляет от 30% до 50% себестоимости тонны первичного алюминия для большинства производителей».

На фоне роста котировок алюминия акции En+ Group (владеет контрольным пакетом акций «Русала") в ходе торгов на Московской бирже росли на 1,4%, до 9958,5 руб. за акцию. В то же время акции «Русала» дорожали на 1,2%, до 79,98 руб. за штуку, а по итогам торгов на Гонконгской фондовой бирже в пятницу акции «Русала» подорожали на 6,35% до 8,71 гонконгского доллара ($1,12), достигнув максимума с августа 2011 года.

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