Как выглядят и сколько стоят недорогие дома с живописным видом из окон в Минской области

Как выглядят и сколько стоят недорогие дома с живописным видом из окон в Минской области4
- 15.10.2021, 15:58
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Один из домов находится в 40 минутах езды от МКАД в деревне Кумельщина.
Realt нашел дома, в окнах которых отражается все великолепие природы. Посмотрите, в каких коттеджах Минской области фантазии о жизни на природе могут превратиться в жизнь за небольшую цену.
Дом в деревне Посемковичи за 17 тысяч долларов
Дом находится в 160 км от МКАД в Крупском районе Минской области.
Автор объявления никаких фотографий интерьеров не прикрепил. Однако, поделился видами, которые открываются с участка в 7 соток.
Дом построен из сруба. Из минусов — отсутствие коммуникаций. Плюсы хоть и маленькие, но есть. На территории находится колодец, поэтому без воды никто не останется.
Помимо жилого дома, на участке располагаются хозяйственные постройки и цветет сад.
Дом в деревне Кумельщина за 23 тысячи долларов
От МКАД до деревни Кумельщина 40 минут езды.
Дом находится рядом с рекой Вилия, но, чтобы на нее взглянуть, нужно будет немного пройти. А вот из окон открывается вид на просторное поле и густой лес.
На участке в 24 сотки возведен дом из сруба D32. Строение площадью 33,8 «квадратов» можно использовать как жилой дом или оборудовать там просторную баню.
Дом в деревне Грумбиненты за 25 тысяч долларов
Грумбиненты называют белорусской Щвейцарией в Мядельском районе. Там находятся Голубые озера — часть заповедной зоны Национального парка «Нарочанский».
Там же, на участке в 21 сотку, стоит двухэтажный дом 2016 года постройки. Его общая площадь составляет 78,55 квадратных метров.
Он возведен из оцилиндрованного бруса, а внутри обшит вагонкой. Канализацию и отопление в дом не проводили.
Дом в деревне Дуличи за 39 900 долларов
Деревня Дуличи находится в 22 км от МКАД по Раковскому направлению.
Автор объявления предлагает использовать объект как домик для гостей или баню. Но в таком двухэтажном коттедже с мансардой и террасой самому бы пожить.
Его возвели в этом году из бруса на краю участка в 15 соток.
Канализацию, газ и электричество не провели, но такая возможность есть. Владельцы дома рассматривают вариант обмена на однокомнатную квартиру в Минске.
Дом в деревне Слуки за 48 тысяч долларов
В этом же районе выставлен на продажу жилой дом с участком размером в 33 сотки. Он оснащен электричеством, водой и печным отоплением. В доме три печи.
На втором этаже дома выступает большой балкон, откуда открывается вид на озеро. Площадь коттеджа 100,2 «квадрата».
Кроме того на территории построен сарай в два этажа, есть пруд с рыбой и возведен фундамент под баню и беседку. Все архитектурные проекты узаконены.
Дача в садовом товариществе «Аир» за 52 тысячи долларов
Садовое товарищество находится в Воложинском районе.
Дом построили в этом году и он полностью готов к проживанию. Отопление используется электрическое. Канализация местная, а вода — сезонная. Все разведено по дому.
Коттедж занимает 83 квадратных метра на 8 сотках.
Дом в деревне Рованичская Слобода за 79 900 долларов
Деревня находится в Червенском районе.
Дом стоит у самого берега реки Уша. Его построили еще в прошлом году и он почти готов к заселению.
Стены сделаны из блоков 300 мм и утеплителя 50 мм. Все стены внутри отштукатурены и зашпаклеваны. Отопление электрическое, полы с подогревом. На территории выведена своя скважина и проведена канализация.
Земля в 12,5 соток находится в частной собственности. Общая площадь дома составляет 115 м²