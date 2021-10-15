Стачке быть: Присоединяйтесь к флешмобу 15.10.2021, 16:41

Белорусы готовятся остаться дома до победы.

17 сентября лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил о старте акции «#Стачке_быть».

- Присоединяйтесь к флешмобу, - пишет телеграм-канал «Баста!».

Берем простой лист бумаги, пишем на нем, рисуем, печатаем надпись «#Стачке_быть». Делаем надписи у проходных заводов и предприятий!

Присылайте ваши фото с хештегом #Стачке_быть в наш бот @basta_1bot. Выкладывайте фото с хештегом в социальных сетях.

Напоминаем, что с помощью приложения Крама вы можете закупиться продуктами так, чтобы не финансировать провластные компании.

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