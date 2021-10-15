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Работники «Белпочты»: С нас хватит, стачке быть!

  • 15.10.2021, 17:27
Работники «Белпочты»: С нас хватит, стачке быть!

«Белпочта» готовится бастовать.

Обращение работников РУП «Белпочта» опубликовал телеграм-канал «БОР»:

- Хватит терпеть беспредел на государственном уровне. Чиновники за счет белорусского народа не знают, что такое жить в нищете. Наши зарплаты уменьшились с недавнего времени до 500 рублей. Хватит!

Мы объявляем предзабастовочное состояние. Мы готовы присоединиться к рабочим и всем тем, кто готов строить новую процветающую Беларусь. Вместе мы сила.

Прогрессивные силы Беларуси, объединяйтесь.

Стачке быть!

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