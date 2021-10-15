Работники «Белпочты»: С нас хватит, стачке быть!
- 15.10.2021, 17:27
«Белпочта» готовится бастовать.
Обращение работников РУП «Белпочта» опубликовал телеграм-канал «БОР»:
- Хватит терпеть беспредел на государственном уровне. Чиновники за счет белорусского народа не знают, что такое жить в нищете. Наши зарплаты уменьшились с недавнего времени до 500 рублей. Хватит!
Мы объявляем предзабастовочное состояние. Мы готовы присоединиться к рабочим и всем тем, кто готов строить новую процветающую Беларусь. Вместе мы сила.
Прогрессивные силы Беларуси, объединяйтесь.
Стачке быть!