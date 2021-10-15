Депутат британского парламента, получивший ножевые ранения, скончался 15.10.2021, 17:35

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Дэвид Эмесс

UK PARLIAMENT

Подозреваемый в убийстве задержан.

Британского депутата Консервативной партии Дэвида Эмесса в пятницу несколько раз ударили ножом. Инцидент произошел во время рутинной встречи с гражданами в депутатской приемной в церкви городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс, передает ВВС.

Полиция графства Эссекс сообщает, что по подозрению в убийстве арестован 25-летний молодой человек. Полиция считает, что он действовал в одиночку. Мотивы нападавшего пока неясны.

69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия. В город вылетел вертолет скорой помощи. Позже стало известно, что депутат скончался.

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