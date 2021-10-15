Белорусам предложили туры на вакцинацию в Европу 1 15.10.2021, 17:45

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Во сколько выльется такая поездка?

Несколько турфирм предложили «прививочные туры» для белорусов, которые устали от ковидных ограничений. Вы отправляетесь в автобусный тур в Хорватию или Украину, делаете там прививку препаратом, одобренным в Европе, и путешествуете потом как «белый человек» (без ПЦР-тестов и вынужденного карантина). «Онлайнер» узнал, сколько стоят такие туры и какие еще варианты вакцинации за границей есть у белорусов.

Всех желающих в Беларуси бесплатно прививают «Спутником» (российского или белорусского производства) или китайской инактивированной вакциной Vero Cell от компании Sinopharm. Китайскую вакцину признает ВОЗ, а вот к российской все еще есть претензии. Но даже сертификат о вакцинации Sinopharm не дает белорусам «зеленый свет» для свободных поездок в Евросоюз (с этой вакциной беспрепятственно пускают лишь в отдельные страны, например в Испанию и Австрию).

Чтобы получить цифровой сертификат COVID ЕС и свободно перемещаться по Европе, нужна прививка от компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson. Недавно министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что не исключает завоз Pfizer и AstraZeneca в Беларусь, прививать желающих будут платно. Но когда это случится (и случится ли вообще), пока сказать сложно.

Белорусы, которые бывают в командировках за границей, стараются совместить деловые поездки с вакцинацией. А недавно Республиканский союз туристических организаций сообщил, что появились специальные «прививочные туры».

Тур в Украину: минимум 170 долларов (но вакцинацию никто не гарантирует)

Журналисты позвонили в «Белтурист», который предлагает совместить вакцинацию с поездкой на выходные во Львов, и узнали, действительно ли их предложение.

— Очень много туристов звонят и спрашивают про эти туры. Да, мы возим людей во Львов, где вакцинация свободная для белорусов. Вы приходите в любую клинику и делаете прививку, — подтвердила по телефону менеджер, при этом обратила наше внимание на такой нюанс: турфирма не несет ответственности за проведение прививки, туристы занимаются этим вопросом самостоятельно.

— Но вакцинация там не составляет никакой проблемы, сопровождающий водитель подсказывает, где и что сделать, — заверила нас работник агентства.

Прививки для белорусов платные — стоят 30—50 долларов (в зависимости от вакцины). А сама туристическая поездка с одной ночевкой в 3-звездочной гостинице и завтраком обойдется в 85 евро (почти 100 долларов). Отдельно оплачивается ПЦР-тест для въезда на территорию Украины (20 долларов), а также туристическая услуга (еще плюс 20 долларов).

Итого минимальный чек получится 170 долларов, не считая расходов на питание и возможные экскурсии.

Из всех одобренных ЕС прививок только американская Janssen (производителя Johnson & Johnson) позволяет провести вакцинацию за один раз, в остальных случаях для получения сертификата потребуются две дозы. Если Janssen во Львове не будет (а эта вакцина, по рассказам местных, в Украине бывает редко), тур через 20—30 дней придется повторить, значит, и расходы умножаем на два (340 долларов).

Несмотря на хлопотность затеи, звонков и бронирований во Львов много, говорят в турфирме.

— Но мы не отслеживаем, кто хочет поехать на экскурсию, а кто за вакцинацией. Мы заявляем тур, а туристы сами ставят для себя цели и разрабатывают маршрут.

Сертификат туристы получат сразу после второй дозы в том медучреждении, где делали вакцинацию.

Тур в Румынию: минимум 450 долларов (обещают привить Janssen)

Возможностью сделать прививку, признанную ЕС, завлекает белорусов за границу и агентство «Гермаида». Прививочный тур под названием «Загадочная Румыния» журнадисты нашли на сайте компании. Правда, после звонка журналиста информация о прививках в описании поездки почему-то исчезла.

По телефону сотрудница агентства рассказала, что вакцинация для белорусов будет платной, но цена пока неизвестна («ждем информации»). Выезд на автобусе планируется в 10-х числах ноября.

— Вакцина будет от Johnson & Johnson, то есть достаточно будет одной дозы — привился и все. Вакцинировать будем либо в Бухаресте, либо в замке Дракулы.

Всего поездка длится 7 дней, 5 ночей туристы проведут в отеле. Стоимость тура — 290 евро. Дополнительно нужно будет заплатить за туристическую услугу, визу, медстраховку, ПЦР-тест, входные билеты на достопримечательности — все вместе минимум 120 долларов.

Получается, что тур за прививкой туристу выльется в сумму минимум 450 долларов, и это не считая питания.

С другой стороны, программа заявлена насыщенная, то есть этот тур сложно назвать исключительно «вакцинным».

Спрашиваем у менеджера, не будет ли проблем с выездом из страны, учитывая ограничения по пересечению наземной границы.

— Если мы поставили тур, значит, мы выезжаем и выезжали уже в этом году, — коротко ответили в агентстве «Гермаида». В агентстве «Белтурист» также заявили, что проблем с пересечением границы не будет.

— У нас есть партнеры, которые организовывают эти туры, а мы их продаем. На моей практике не было проблем, больше ничего сказать не могу.

Журналисты позвонили в Госпогранкомитет, чтобы узнать, не развернут ли на границе туристов, которые захотят поехать в такой тур. В пресс-службе ответили, что ограничения на выезд никто не отменял, исключений для туристов не делают.

— Действия туроператоров я комментировать не буду, но ограничения по-прежнему действуют. Если у граждан будут основания для пересечения границы, например документы о том, что они едут за медицинской помощью или медицинскими услугами, в этом случае мы людей пропустим. Если таких оснований не найдется, к сожалению, поездка прервется на границе. Отдельные категории граждан могут пересекать наземную границу, но такой цели, как «тур», быть не может.

Тем, кто захочет поехать в тур за прививкой, советуем заранее уточнить, какие документы для выезда сможет предоставить агентство и пропустят ли вас на границе спустя месяц, если понадобится съездить за второй дозой прививки.

Предложения от турфирм пока единичные, но за прививкой можно «сгонять» и самим

Туры на вакцинацию еще пока не очень раскручены в Беларуси, но потенциал у них есть, убеждена эксперт по туризму, редактор сайта Республиканского союза туристических организаций Лилия Лобзик.

— В России уже несколько месяцев развивается этот вид туризма (особенно популярны туры в Сербию), а у нас он только-только «пробивается». Я думаю, что еще даже не все ходы разведаны. Знаю, что белорусов прививают Румыния, Сербия, Хорватия и Украина. Самостоятельно добраться в эти страны можно либо через Москву, либо через Стамбул. Да, есть нюансы с визами, но при желании их можно открыть, в этом проблем не вижу.

В какой-то момент по сети разлетелась информация о том, что белорусы могут свободно привиться также в Турции, но это не так.

— Это был бы идеальный вариант, но, к сожалению, Турция прививает только своих граждан, а также тех, у кого есть вид на жительство либо рабочая виза.

Лилия Лобзик также напоминает, что белорусов бесплатно прививают в Литве и Польше, но в этих странах после приезда придется «отсидеть» карантин. А еще в Вильнюсе не так просто найти однофазную вакцину Janssen, что для белорусов, которые едут специально для вакцинации (и хотят получить сертификат за один визит), может быть принципиальным вопросом.

«Приехала в центр вакцинации и сделала прививку без записи»

Марина (имя изменено) сделала две прививки «Спутником» в Беларуси, а на днях также привилась Janssen в Литве — оказалась в Вильнюсе по делам и решила не упускать возможности получить европейскую вакцину. Добиралась сложным маршрутом Москва — Рига — Вильнюс, но говорит, что можно поехать поездом до Калининградской области, а потом на электричке вернуться в Литву.

Ольга, 5:41 PM

— Важный нюанс: в Литве точно бесплатно делают прививки тем белорусам, у кого визы D — литовские гуманитарные. Про остальные типы виз я не знаю. Карантин белорусам нужен, но если я скажу, что его никто не проверяет, вы поймете, да? В первый же день по прилете я приехала в центр вакцинации Litexpo и сделала прививку без записи. С Janssen, я думаю, мне повезло, периодически эта вакцина здесь пропадает. Сейчас у меня на руках есть документ, какую вакцину я получила, но через две недели после полной вакцинации выдается Европейский сертификат (ЕС).

«Онлайн договорился с врачом и получил направление на вакцинацию»

С Варшавой все немного проще: если в последние полгода вы перенесли COVID-19, в Польшу вас пустят и без карантина. Таким лайфхаком поделился активный путешественник Антон (у него в копилке 104 страны). Сам он за последние полгода сделал три прививки от разных производителей, последнюю — как раз в Польше.

— Зачем так много прививок? Дело в том, что в апреле я привился российским «Спутником» и все ждал, когда его признают в Европе. Так и не дождался, а я активно езжу по миру, поэтому через три месяца решил сделать еще и Sinopharm. Получил сертификат и съездил с ним благополучно в Украину и в Испанию (туда с Sinopharm пускают). Из Испании я не мог напрямую вернуться в Беларусь, потому что прямых рейсов нет, поэтому решил полететь через Варшаву. И там заранее согласовал бесплатную вакцинацию американской вакциной Janssen, чтобы можно было уже свободно потом летать в Европу (когда откроют границы).

Чтобы запланировать прививку на нужную дату, Антон заранее записался на консультацию с польским врачом по видеосвязи, заплатил 99 злотых (около 25 долларов).

— Польские врачи принимают онлайн на сайте eDoktorzy.pl. Они даже видеоконференцию не устраивают, просят выслать фото паспорта и в ответ отправляют направление на вакцинацию. Говорят, сейчас можно и без этого сделать прививку — в выходные в торговых центрах. Но мне было важно записаться на определенное время и точно сделать вакцину Janssen. С направлением я позвонил на горячую линию в Польше, оставил польский номер телефона (тут мне помогла подруга) и получил СМС о том, что запись подтверждена. Сделал прививку и получил сертификат.

Из затрат — ночь в отеле и 99 злотых на врача, прививка бесплатная.

Что делать тем, кто ковидом не болел в последние полгода, но мечтает сгонять в Польшу за однофазным Janssen? Простых вариантов привиться европейской вакциной сегодня нет, говорит Антон. Если вы всерьез готовы заморочиться, можно сгонять в Польшу через так называемые «страны-прокладки». Бюджетной такая поездка вряд ли получится (туры точно дешевле).

— Можно сделать греческий шенген и через Москву с ПЦР (или с сертификатом о прививке) слетать в Грецию. Если вы сделали китайскую вакцину Sinopharm, есть вариант улететь в Испанию. В этих странах можно сделать тест на антиген за 30 евро и улететь лоукостом в Польшу. Там с отрицательным тестом вас не заставят сидеть на карантине, и вы сможете сделать прививку и вернуться в Беларусь. Это, конечно, огромный крюк, но пока других вариантов я не вижу.

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