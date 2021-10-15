Кипр отберет гражданство у 45 владельцев «золотых паспортов»
- 15.10.2021, 18:09
Схема получения гражданства этой страны была популярна среди россиян и инвесторов из Азии.
Кипр заявил в пятницу, что аннулирует паспорта 45 человек, которые получили гражданство по дискредитированной инвестиционной схеме, действовавшей более 10 лет.
Об этом сообщает Reuter.
Почти 7000 человек получили гражданство Кипра по схеме "паспорта в обмен на инвестиции". Пятничное решение правительства Кипра отозвать 45 паспортов следует после соответствующей рекомендации назначенной в июне комиссии.
"Кабинет министров также решил расследовать еще шесть дел и тщательно изучить еще 47 дел в соответствии с установленными процедурами", - заявил официальный представитель правительства Мариос Пелеканос.
Он не назвал имена лиц, у которых отозвали паспорта.
Кипрский паспорт дает право на безвизовый въезд, работу и проживание на территории 27 стран Европейского Союза. Схема получения так называемых "золотых паспортов" была популярна среди россиян и инвесторов из Азии.