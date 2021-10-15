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Россельхознадзор тормознул в Смоленской области грузовик с белорусской клюквой

  • 15.10.2021, 18:28
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Россельхознадзор тормознул в Смоленской области грузовик с белорусской клюквой

Клюква возвращена в Беларусь.

В Смоленской области Российской Федерации сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз с территории Беларуси 16 тонн клюквы — на груз не было сопроводительных документов.

Как сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора, транспортное средство, перевозившее со стороны Беларуси в объезд официальных фитосанитарных контрольных постов свежую ягоду, было задержано на одной из автодорог сотрудниками местной таможни. Автомобиль с грузом был доставлен в ППУ «Красная Горка» и передан управлению Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

В ходе контроля фитосанитарные инспекторы выяснили, что ягоды общим весом 16 тонн поступили на территорию России из Беларуси без необходимых при легальной поставке сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, а также фитосанитарную безопасность продукции. Клюква возвращена в Беларусь.

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