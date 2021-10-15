Алиев заявил о готовности Азербайджана подписать мирный договор с Арменией 15.10.2021, 18:35

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Ереван такое предложение пока никак не прокомментировали.

В пятницу, 15 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность подписать мирное соглашение с Арменией.

Об этом он сказал во время заседания совета глав государств СНГ в формате видеоконференции, сообщает «Интерфакс».

«Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности, и готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией», — заявил Алиев.

По его словам, для Армении это «исторический шанс», который ей не стоит упускать.

Армянские власти такое предложение пока никак не прокомментировали.

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