Алиев заявил о готовности Азербайджана подписать мирный договор с Арменией
- 15.10.2021, 18:35
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Ереван такое предложение пока никак не прокомментировали.
В пятницу, 15 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность подписать мирное соглашение с Арменией.
Об этом он сказал во время заседания совета глав государств СНГ в формате видеоконференции, сообщает «Интерфакс».
«Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности, и готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией», — заявил Алиев.
По его словам, для Армении это «исторический шанс», который ей не стоит упускать.
Армянские власти такое предложение пока никак не прокомментировали.