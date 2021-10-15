Виктор Шендерович: Путин проговорился 4 15.10.2021, 19:10

9,298

Виктор Шендерович

Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу.

Российский публицист Виктор Шендерович в эфире «Эха Москвы» прокомментировал заявление Путина о возможности признания Нобелевского лауреата, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова иноагентом:

— Это потрясающе. Он тут дважды проговорился. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Собственно, проваливается все время. Он абсолютно провалился здесь. Путин. Почему? Первое – он сам позиционировал себя как противник Муратова, противник свободной прессы. Кто ему мешал изобразить хорошую мину про плохой игре и выразить восторг: смотрите, награждена наша газета. Российская газета. Так вот свободная пресса у нас и так далее. Изобразить удовольствие от этого. Не удалось, свело, желваки свело у человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».