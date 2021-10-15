15-летний минчанин разыграл настоящую детективную историю

15-летний минчанин разыграл настоящую детективную историю1
- 15.10.2021, 19:19
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Он «заминировал» школу и детсад.
Он установил в телефон специальное приложение и с его помощью отправлял себе смс с выдуманных номеров. Сначала прислал несколько сообщений о мнимом преследовании неизвестными, которые вымогали 2,5 тыс. рос.руб. После, за невыполнение условий, пошли «угрозы» взорвать его школу, а также детский сад.
В надежде получить нужную сумму для расчета с «шантажистами», парень позвонил в общественное объединение по защите детей. Оттуда информация была передана в милицию.
На местах взрывных устройств правоохранители не обнаружили, а в последующем разоблачили и обман школьника.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение.