БОР о ситуации на «Гродно Азоте»: Пора убрать «очумелые ручки» руководства от завода 15.10.2021, 19:57

Предприятие нуждается в реконструкции.

Руководство «Гродно Азота» отчиталось о «качественном ремонте в цеху "Аммиак-3"», а меньше чем через неделю после запуска стачком Азота сообщает об очередной остановке, пишет Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» БОР.

«В зону растущей трещины подали азот, чтобы сбить температуру и разбавить смесь взрывоопасных газов. Через несколько суток остановились и «провели» капитальный ремонт. После запуска, точно в этом же месте треснула 10-ая подъемная труба! Речь о печи риформинга».

И это качественный ремонт? Производство вновь остановлено. Без реального ремонта завод рискует стать взрывоопасной бомбой для Гродно. Бомбой, на которой люди буквально сидят пятой точкой. Вот только бомба эта без циферблата и подсчитать, когда она сдетонирует, невозможно. Поэтому завод просто необходимо не просто остановить, чтобы подлатать, а остановить, убрать «очумелые ручки» в виде недальновидного руководства и провести полноценную реконструкцию.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.