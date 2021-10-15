Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал победу оппозиции
- 15.10.2021, 20:55
Он готов передать власть.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал поражение на парламентских выборах. Он объявил, что готов к передаче мандата на формирование нового кабмина оппозиции, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на чешские СМИ.
На прошедших недавно парламентских выборах движение «АНО» Бабиша с незначительным перевесом уступило правой коалиции «Вместе». Меж тем президент страны Милош Земан, который по конституции должен поручить кому-то из лидеров партий сформировать правительство, по-прежнему лежит в реанимации Центрального военного госпиталя Праги – по данным СМИ — с печеночной энцефалопатией.