Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал победу оппозиции 15.10.2021, 20:55

Андрей Бабиш

Он готов передать власть.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал поражение на парламентских выборах. Он объявил, что готов к передаче мандата на формирование нового кабмина оппозиции, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на чешские СМИ.

На прошедших недавно парламентских выборах движение «АНО» Бабиша с незначительным перевесом уступило правой коалиции «Вместе». Меж тем президент страны Милош Земан, который по конституции должен поручить кому-то из лидеров партий сформировать правительство, по-прежнему лежит в реанимации Центрального военного госпиталя Праги – по данным СМИ — с печеночной энцефалопатией.

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