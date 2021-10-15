Дождемся дома, когда на экранах телевидения включат «Лебединое озеро» 4 Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР)

15.10.2021, 21:08

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Сегодня мы будем мечтать о борьбе.

Сегодня стало модно мечтать. Так давайте подумаем и мы:

Когда режим падет, мы все дружно выйдем на улицы наших городов, польется шампанское рекой, вернутся домой все те, кто уехал, и мы будем счастливы…

Совершенно отвратительная по своей сути тенденция. Простите, но думать сегодня мы будем не об этом. В выходные, конечно же, неплохо расслабиться и помечтать, но не об этом. Ведь сама мысль о том, что будет «после», она, конечно, прекрасна и воодушевляюща.

Но каждый раз, размывая свое сознание на такие мечтания, мы откладываем день победы. Мы успокаиваемся одним лишь знанием, что когда-то это будет. Когда-то…

А что сегодня? Сегодня мы будем мечтать о борьбе. О том, когда мы остановим предприятия, прекратим учить детей лживой истории, перестанем пресмыкаться и унижаться перед холуями и подлецами. Потому что нам этого достаточно. Потому что мы выше этого. Потому что белорусы не такие.

Только представьте себе, какими мы будем себя видеть, когда в день забастовки просто не выйдем на работу. Не лентяи и лежебоки, которые решили просто выспаться под теплым одеялом. А белорусы, которые не пойдут на поводу у того, что отрабатывалось годами. Не трусы. Знаете поговорку: «Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего врага»? Вот так и мы. Мы просто дождемся дома, когда на экранах телевидения включат «Лебединое озеро».

Стачке быть!

Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР)

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