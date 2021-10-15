В Минске отменили концерт группы ЛСП 2 15.10.2021, 21:45

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Группа ЛСП

На него были проданы все билеты.

В Минске отменили концерт белорусской группы ЛСП, на который были проданы все билеты.

"К сожалению, концерт отменяется по не зависящим от артиста и организатора причинам", — говорится на сайте Falcon Club, где должно было состояться выступление.

Отметим, что солист группы — Олег Савченко — высказывался в поддержку перемен в Беларуси. Возможно, это и стало причиной отмены концерта.

Организаторы принимают заявки на возврат денег за купленные билеты до 1 декабря. Возвращать деньги будут с 1 ноября по 1 марта 2022 года в порядке очередности подачи заявок.

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