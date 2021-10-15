Энергетический шок стимулирует Брюссель к ответным шагам против РФ Telegram-канал «Сито Сократа»

15.10.2021, 21:55

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Реформы в ЕС могут лишить путинизм финансовой подпитки.

Энергетический кризис остается важнейшей проблемой для лидеров стран Европы. С мая по октябрь 2021 года цены на ископаемое топливо, т.е. нефть, газ и уголь на мировых рынках подскочили на 95%. Драйвером роста выступает высокий спрос на топливо в азиатском регионе, тем не менее, существуют и искусственные причины текущего энергетического шока. Если сконцентрироваться на поставках газа, то Москва при помощи «Газпрома» стимулирует взвинчивание цен, манипулируя объемами поставок. Это ведет к дефициту голубого топлива на рынке стран ЕС.

Выступая во время форума «Российская энергетическая неделя» президент Путин демонстративно перекладывает вину на европейцев, которые закачали в газовые хранилища лишь 75% необходимых объемов, но этого мало. Однако в тезисе Путина содержится намеренная неточность, ведь газовых хранилищах запасы достигают уже 86%, но, тем не менее, маятник газовых цен продолжают раскачивать с высокой амплитудой. То, что газ является энергетическим оружием Кремля лучше всего демонстрирует ситуация в Германии. Данное государство – экономический локомотив ЕС, который попал в российский газовый капкан. Берлин крайне сильно страдает от российской газовой зависимости. Во-первых, это крупнейший в мире импортер природного газа, и «Газпром» уже контролирует 55% от общего объема поставок на немецкий рынок. Цель Москвы еще глубже подсадить немцев на свою газовую иглу. Во-вторых, под контролем «Газпрома» находятся немецкие газовые хранилища, а значит дефицит газа в них – прямая диверсия РФ. В-третьих, Путинской команде удалось с помощью своих агентов влияния, подобных экс-канцлеру Герханду Шредеру, спровоцировать в ФРГ «газоманию», которая должна была помочь в «зеленом переходе» и отказе от АЭС, но в итоге вылилась в стратегию ограбления немецкого населения и бизнеса. Более 50% домохозяйств отапливаются на газе, что позволят с помощью удорожания газовых счетов влиять на электоральные настроения немецкого электората.

Находясь одной ногой в газовом капкане Кремля, Германия выступает финансовым спонсором путинского авторитарного режима, но россиянам этого мало, и они хотят навечно привязать Германию к себе по средствам «Северного потока-2» и долгосрочных договоров о поставках. Если под давлением газового кризиса европейцы запустят данный геополитический проект, то они нарушат свое же законодательство, а именно третий энергетический пакет, не позволяющий поставщикам газа владеть сетями доставки. К тому же, нет острой необходимости в «СП-2», ведь, как и прежде «Газпром» может просто поставлять больше газа в ЕС через украинскую ГТС. Тем более, в команде Путина уже готовятся даже увеличить транзит через Украину после 2024 года, учитывая растущие газовые амбиции россиян, нуждающихся в наполнении федерального бюджета.

Но путинцы сейчас ходят по очень тонкому льду: если своим энергетическим давлением они подорвут промышленное производство в ЕС, то спрос на газ резко обвалится, а вместе с этим рухнут и газовые прибыли «Газпрома».

Энергетический шок стимулирует Брюссель к ответным шагам против РФ. Это не только антимонопольные расследования. Ожидается увеличение ассигнований на развитие возобновляемой энергетики, чтобы к 2050 году выйти на уровень углеродной нейтральности. Планируются тендеры, связанные с резервными поставками энергоносителей, переход на водородные технологии, продолжат сроки эксплуатации АЭС. А касательно добычи сырья, то на международном уровне вероятно принятие конвенций по защите Антарктики, запрещающих добычу в данном регионе природных ресурсов, чтобы остановить резкие изменения климата. Для России это страшный удар, ведь в Арктическом регионе формируется 10% ВВП страны. Энергетические реформы в ЕС могут лишить путинизм финансовой подпитки, и привести к смене режима. Тем более народ РФ получает лишь крохи от освоения энергетического пирога, и остается наедине с безвозвратно утраченной экологией.