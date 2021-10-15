В России около 600 заключенных колонии подняли бунт 1 15.10.2021, 22:15

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Сейчас к учреждению стягиваются силы со всего Владикавказа.

Примерно 600 заключенных исправительной колонии № 1 Владикавказа устроили бунт, пишет Baza. По информации издания, бунтовщики разбили видеокамеры и внутренние двери учреждения. Причина произошедшего пока неизвестна, пишет news.ru.

Сейчас к учреждению стягиваются силы со всего города. По информации «Новостей Владикавказа», близлежащую местность перекрыли, а на территорию ИК въезжают автобусы со спецназом. Издание уточняет, что произошел конфликт между администрацией и заключенными.

«Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что бунт произошел из-за несогласия отдельных заключенных соблюдать установленный режим. По предварительной информации, в ходе конфликта пострадали люди.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о 200 участниках беспорядков. В местном Минздраве агентству рассказали, что на место вызвали скорую помощь для дежурства, информации о пострадавших пока не поступало.

В свою очередь Redovka пишет, что причиной бунта стал конфликт администрации с «блатными», которые «подбили» на противоправные действия других зэков. В результате бунтовщики «разгромили все» и заперлись от сотрудников ФСИН. Сейчас сотрудники спецподразделения готовятся к штурму, передает URA.RU.

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