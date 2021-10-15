Серый лебедь с Востока тоже начал темнеть 1 15.10.2021, 22:55

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Времени у хунты катастрофически мало

Telegram-канал «Ник и Майк» поделился своим видением ситуации в Беларуси:

— Картофельному Лосю за его проделки дали фактически последний шанс. Саммит ЕАЭС и СНГ вслед за отказом Владимира Путина приехать в Минск резко трансформировался в онлайн-формат. Это крайне неприятный сигнал для синепалого террориста, который считал себя хозяином саммита и положения.

А тут очень просто и недвусмысленно ему указали на место и показали, кто реально в этих структурах главный. Минск - не более, чем площадка для проведения мероприятия. Обидно, но как есть.

Мы также намекали, что карты 4 ноября могут и не подписать. И вовсе не потому, что они 100 раз уже готовые и согласованные опять оказались не до конца готовы. А по той причине, что подпись нелегитимного, в общем-то, тоже нелегитимная. А тут еще об этом Кремлю напомнили из Европы и США. Неподписание карт означает неопределённость с ценами на нефть и газ - в текущих условиях базис белорусского экономического чуда. Перспектива - вырисовывается не очень хорошая.

Более того, не исключено, что Кремль, несмотря на ограниченность инструментов влияния на ситуацию в Беларуси, начнет подготовку принуждения к транзиту. И вот тут могут появиться совершенно неожиданные в данном контексте фамилии.

В очередной раз стремление показать всем стальные яйца в кейсе с журналистом «Комсомольской правды» обернулись стратегическим провалом. Рейс Ryanair стал черным лебедем на Западе. «Комсомолка» приводит к тому, что серый лебедь с Востока тоже начал темнеть.

Времени у хунты катастрофически мало. Нужно срочно выправлять ситуацию с Кремлем. Осталось чуть больше двух недель до начала необратимых последствий.

Тик-так

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