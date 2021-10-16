Как белорусам зарабатывать больше 3 Артем Черников

16.10.2021, 8:04

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Европейский опыт.

Режим – банкрот. Лихорадит абсолютно все предприятия. Зарплаты падают и много где грядут сильные сокращения. Однако, видимо, не для всех. Киберпартизаны продолжают открывать глаза рабочих, сообщая новые данные о недоруководителях предприятий, которые в тяжелый финансовый период продолжают жить на широкую ногу. Рабочий класс в это время не успевает следить за ценами, которые меняются с невероятной скоростью. Люди просто не знают, что будет завтра.

Рабочие любых сфер должны понимать, что директора, которые выписывают себе большие зарплаты (не говоря уже о премиях), по сути дела отнимают деньги у своего персонала.

Судите сами: в выработке продукции директор и бесконечное число выдуманных помощников задействованы минимально. Основа любого предприятия — рабочий, который умеет держать инструмент, знает технологию производства, имеет большой опыт. Именно поэтому рабочие — большая сила, которая может выпускать качественную продукцию и менять власть в своей стране.

Исторически рабочие давным-давно создавали профсоюзы. Основной целью этих союзов всегда были улучшения условий труда. В случае, если работодатель не выполнял необходимые требования, рабочие незамедлительно объявляли забастовку. Такая же ситуация и с политическими режимами. Всеобщая забастовка признавалась единственным возможным способом свержения нежелательных управленцев.

Когда мы говорим о европейских зарплатах, нужно сразу вспоминать слово «страйк». На Западе не проходит ни одного месяца, чтобы какой-нибудь профсоюз или общество рабочих не объявили забастовку. Как правило, основными причинами страйка является повышение зарплат.

Тривиально? Зато работает. Машинисты Германии, учителя Греции, польские медики — это забастовки только за последний месяц. Профсоюзы в Беларуси отсутствием забастовок добились последнего места в Европе по зарплатам. Вот и вывод: кто бастует, тот зарплату хорошую получает.

Есть много видов забастовок, но выбранный нами метод — остаться дома — самый безопасный. Он также подходит для нашей ситуации, когда в стране цунами коронавируса. Система здравоохранения не просто хромает, а еле ползет. Безусловно, наши герои-медики, выжимают из себя все силы ради спасения жизней людей. При этом за адский труд получают минимальные надбавки.

Почти два года власти игнорировали проблему коронавируса, в то время, когда весь мир согласованно боролся с пандемией. Однако наглость режима не знает границ. Сейчас они решили ввести огромные штрафы за отсутствие масок. Штраф таких размеров, что в Беларуси многие не получают таких денег - 870 рублей. По всей видимости, на поддержку режима денег просто нет. Отсюда следует, что безопаснее защитить себя от коронавируса и от грабителей на улицах, оставшись дома. Тем самым мы также поможем нашим героическим врачам.

У всех нас по утрам, когда звонит будильник, есть мысли: «Может, к черту все? Просто останусь дома». Но каждый раз, нехотя, мы собираемся на работу. Время исполнить это утреннее желание придет совсем скоро. Не настроим вечером будильник, выключим телефоны, чтобы начальство подольше бесилось, названивая нам. Выспимся, побудем с детьми, включим любимые сериалы, сделаем всю работу по дому, которую не выполняли из-за постоянной занятости на работах. И, наконец, приготовимся к празднику — Дню освобождения Беларуси от лукашизма

Очевидно, что плюсов в двух словах «Останемся дома» очень много. Каждый должен визуализировать у себя в голове свое идеальное времяпровождение вдали от работы и итог этой акции. Приблизительно подумать, что произойдет на его рабочем месте. Оценить всю свою мощь как рабочей единицы. И таких единиц будут тысячи, что просто не оставляет шансов узурпатору.

Стачке быть!

Артем Черников специально для телеграм-канал «Баста!»

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