Ученые: Земля попала в магнитной туннель огромных размеров 1 16.10.2021, 8:46

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Он окружает Солнечную систему и ближайшие звезды.

Команда астрономов провела еще одно исследование, которое помогло объяснить природу странных небесных структур, давно известных ученым. Авторами было выдвинуто предположение о том, что на самом деле Земля может располагаться в магнитном туннеле огромного размера.

Об этом сообщает Science Alert (перевод — planetanovosti.com).

Авторы говорят о том, что Северный полярный шпур, а также веерная область, которая находится на противоположенном конце видимого человеку неба, на самом деле могут быть связаны между собой. Связь поддерживается за счет специальной системы, состоящей из намагниченных «волокон». Все вместе они способны создать некую структуру огромного размера, которая будет напоминать туннель, окружающий как Солнечную систему, так и те звезды, что располагаются в непосредственной близости.

Дженнифер Уэст отметила, что если бы человек мог видеть радиоизлучение, то в небе бы смогли четко увидеть туннельную структуру в совершенно всех возможных направлениях. Стоит отметить, что о двух структурах ученые знают еще с 60-х годов прошлого столетия.

Еще тогда была выдвинута гипотеза о существовании туннеля, но ее не приняли современники и вскоре предположение забылось. Сейчас же астрономы проверили это предположение, но уже использовали новые данные, которые удалось собрать за все это время. Ими была создана специальная компьютерная модель, которая показала, как может выглядеть небо при наличии соединения противоположенных структуру магнитными нитями.

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