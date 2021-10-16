Полиция Индии использовала сериал «Игра в кальмара», чтобы подействовать на нарушителей на дорогах 16.10.2021, 8:51

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Видео быстро набирает популярность в Сети.

Полиция индийского города Мумбаи использовала кадры из популярного корейского сериала «Игра в кальмара» (Squid game), чтобы предупредить об опасности нарушения правил дорожного движения, сообщает nv.ua.

В ролике полиции использованы кадры с самой первой игрой, в которой девочка поет считалочку. Кадры убийства заменены ДТП.

«Вы — ведущий своей игры на дороге: вы можете спасти себя от уничтожения. Остановитесь на красный свет», — сообщили в полиции.

Ролик стал вирусным и набрал более 140 тысяч просмотров.

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал в жанре выживания, триллера и драмы. Режиссером и автором сценария всех девяти эпизодов стал Хван Дон Хек. Он рассказывает о группе людей, которые из-за нужды принимают приглашение участвовать в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов).

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