Министр здравоохранения и чиновники стали посмешищем для белорусов и всего мира 7 16.10.2021, 8:57

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Занимательная история.

Телеграм-канал «Белые халаты» рассказал занимательную историю о министре здравоохранения и о том, что творит репутация.

Для начала вспомним, как вчера действующий министр здравоохранения Пиневич провел встречу с главой Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.

Но немногие знают, что он был далеко не единственным министром, который, инициировав в стране обязательный масочный режим, сам же его и нарушил. Другому министру, правда, такое легкомыслие стоило должности.

Год назад в Чехии была довольно сложная ситуация с заболеваемостью COVID и государство приняло решение о введении обязательного масочного режима, ограничений посещения общественных мест, таких, как кафе, рестораны, торговые центры, а также — ограничении режима их работы — до 8 вечера.

Однако, несмотря на существующие запреты, тогдашний министр здравоохранения Чехии Роман Примула был пойман в объектив фотографов, выходящим из ресторана (!) в 10 вечера (!!) без маски на лице (!!!) и садящимся в лимузин.

Фотографии быстро разлетелись по многочисленным СМИ. На следующий же день Премьер министр Чехии Андрей Бабиш потребовал немедленной отставки министра здравоохранения в связи с нарушением им коронавирусных ограничений.

«Для меня это абсолютный шок. Когда мы просим людей соблюдать правила, носить маску даже в машине, когда мы усложняем жизнь людям, закрывая рестораны и магазины, ограничивая передвижение людей, мы должны сами подавать им пример!» - сказал Бабиш.

Министр здравоохранения Чехии Примула, в своем интервью прессе, сказал, что, по его мнению, он не совершил ничего страшного. Тем не менее, политик был вынужден подать в отставку в связи с сложившейся ситуацией.

Белорусские политики же считают для себя зазорным — носить на лицах маски, тем самым говоря о том, что закон неодинаков для всех, что закон о масках работает только для определенных людей.

Министр здравоохранения Беларуси, как и другие чиновники демонстрируют открытое презрение к собственным же решениям и выставляют себя истинным посмешищем на глазах и своего народа, и всего мира.

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