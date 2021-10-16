Президент Европейского банка: Инвестиции в экономику Беларуси прекращены для продвижения демократии 16.10.2021, 9:04

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Инвестиции придут вместе с реформами.

Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо в интервью «Голосу Америки» рассказала о приоритетах в политике банка.

По словам главы ЕБРР, возобновление инвестиционного сотрудничества с Россией и Беларусью не планируется из-за роста авторитаризма в этих странах.

«Мы поддерживаем страны, которые последовательно реализуют демократические принципы. В Беларуси мы приостановили все наши инвестиции в государственный сектор [экономики] с августа 2020 года, – заявила Одиль Рено-Бассо в интервью Украинской службе «Голоса Америки». – В России все новые инвестиции нами были прекращены после [аннексии] Крыма в 2014 году».

Рено-Бассо считает, что таким образом Европейский банк реконструкции и развития вносит свой вклад в продвижение демократии в России и Беларуси.

«Это подход, смысл которого в том, что финансирование от ЕБРР прямо зависит от проводимых реформ. Чем меньше реформ, тем меньше денег», – подчеркнула президент ЕБРР.

В то же время, по словам Одиль Рено-Бассо, банк, который она возглавляет, является одним из значимых инвесторов в экономику Украины. Она уточнила, что за последние два года ЕБРР инвестировал в Украину около двух миллиардов евро.

«Инвестиции приходят вместе с реформами», – говорит Рено-Бассо.

По ее словам, для продолжения наращивания инвестиций ЕБРР в Украину, очень важно продвижение в стране реформы в области корпоративного управления, а также «зеленой» повестки дня, включая энергетику, основанную на возобновляемых источниках.

Глава ЕБРР подчеркнула, что масштабные инвестиции банка, например, в «УкрПочту» или «Укравтодор», сопровождаются тем, что сторона, получающая финансирование, берет на себя обязательства по борьбе с коррупцией.

«Когда я была в Украине, в беседе с президентом я подняла вопрос о функционировании всей институциональной базы, созданной им для борьбы с коррупцией, а также судебной системы и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ГА), столкнувшихся с трудностями, – сообщила Одиль Рено-Бассо. – Совместно со странами «Большой семерки», также вовлеченными [в процесс], мы способствуем продвижению реформ в Украине – это то, чем мы сейчас занимаемся».

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