«Причина в Минске должна быть устранена»: Германия готовит мощный удар по Лукашенко 2 16.10.2021, 9:15

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Из-за ситуации с мигрантами немецкие политики переходят к более решительным действиям.

"Я жду, когда уже будет положен конец торговле людьми, которую ведет Лукашенко. Мы можем лечить только симптомы, а причина - в Минске, и она должна быть устранена", - заявил 14 октября министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген (Michael Stübgen) на пресс-конференции в Айзенхюттенштадте, где находится Центр первичного приема и размещения беженцев, сообщает dw.com.

Для минского режима организованный им транзит беженцев, главным образом, из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана в страны Европейского Союза стал, очевидно, существенной статьей дохода после того, как из-за введенных Западом санкций сократились другие поступления. Германия же, в которую через Беларусь и Польшу идет основной поток нелегальных мигрантов, вынуждена нести все большие расходы на их содержание.

Натиск нелегалов на Бранденбург и Берлин

До сих пор главная нагрузка ложится на плечи налогоплательщиков в Бранденбурге, граничащем с Польшей. С января до июля 2021 года здесь было зарегистрировано в общей сложности только 26 мигрантов, прибывших через белорусский транзит. В августе их было уже 474, в сентябре - 1914. А в первой половине октября - уже более 2000. По подсчетам МВД ФРГ, приток беженцев с этого направления сейчас уже в 10 раз превышает показатели за тот же период 2019 года, когда еще не было ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время в разных лагерях для беженцев в Бранденбурге размещены примерно 2800 беженцев. С помощью отапливаемых палаток общее число койко-мест уже повышено до 4600, и его планируется в ближайшие дни довести до 5000.

Растет и число беженцев в Берлине, расположенном всего в 80 километрах от польской границы. В октябре каждую неделю в столичные общежития для беженцев прибывает по 400 с лишним человек. Из имеющихся 20 800 мест заняты уже 19 958. "Следующие две-три недели обещают быть интересными", - невесело шутит Саша Лангенбах (Sascha Langenbach) из берлинского ведомства по делам беженцев.

Ситуация сейчас, разумеется, не идет ни в какое сравнение с миграционным кризисом 2015 - 2016 годов, говорит берлинский сенатор по труду, социальным делам и интеграции Эльке Брайтенбах (Elke Breitenbach), но за растущим притоком мигрантов через Беларусь и Польшу в столице ФРГ наблюдают с "профессиональной тревогой".

Сколько стоят беженцы Германии

Чтобы разгрузить земельные власти, министерство внутренних дел Германии решило откомандировать в местные центры регистрации беженцев своих специалистов. Это, по словам представителя МВД, должно ускорить распределение мигрантов по разным федеральным землям в соответствии с установленными квотами.

Чем больше в Германии беженцев, тем выше расходы на их прием, размещение и содержание. В ожидании рассмотрения их ходатайств на предоставление убежища, что в некоторых случаях может занимать месяцы, каждый взрослый получает денежное пособие (328 евро в месяц на взрослого обитателя общежития), если заболел - его лечат за казенный счет. Но дороже всего необходимая инфраструктура.

В допандемийном 2019 году общие расходы Германии, связанные с беженцами, составили почти 4,5 млрд евро. После рекордного 2016-го (более 9 млрд евро) они год от года сокращались. Теперь, скорее всего, снова начнут расти.

"Новые" беженцы: образованные, с хорошими манерами

По наблюдению Олафа Янсена (Olaf Jansen), директора Центра первичного приема и размещения беженцев в Айзенхюттенштадте, внешний вид нелегальных мигрантов в последнее время существенно изменился.

Август 2021 года: беженцы на границе между Беларусью и Польшей

Август 2021 года: беженцы на границе между Беларусью и Польшей

До начала-середины сентября, рассказал он в интервью DW, большинство производили довольно жалкое впечатление: изможденные, в порванной одежде. "Было заметно, что среди них были такие, которые провели немало времени где-нибудь на дикой природе, - говорит Янсен. - Теперь это, скорее, исключение, а большинство людей выглядят вполне счастливыми, они не травмированы, в хорошем физическом состоянии, прилично одеты".

Изменился и социальный портрет беженцев: стало больше образованных людей с хорошими манерами и явно располагающих приличными финансовыми средствами, заметил собеседник DW. По его оценке, доставка беженцев в Германию теперь налажена весьма профессионально.

Белорусский транзит - это уже совсем не "балканский маршрут", которым неделями, часто пешком добирались до Евросоюза беженцы в 2015 и 2016 годах. Теперь "бегство" больше напоминает составленный из разных этапов тур. В интернете есть теперь бюро путешествий, предлагающие клиентам из разных стран различные варианты транзита в ЕС.

По данным польских спецслужб, такие бюро связаны с белорусскими властями. В МИД ФРГ также не сомневаются, что "режим Лукашенко участвует в организации доставки людей через Беларусь и Польшу в Германию или другие страны ЕС и активно ей управляет".

Нелегальная миграция по тарифу "все включено"

В пакете услуг упомянутых бюро путешествий - авиабилет, белорусская виза, гостиница в Минске, доставка автомобильным транспортом до границы с Польшей (последние километры, правда, приходится преодолевать через лес пешком), затем такси или микроавтобус от восточной польской границы прямо в Германию. По словам Олафа Янсена, стоимость такого путешествия составляет от 4 до 12 тысяч долларов в зависимости от пункта отправления.

Из Ирака, например, доставка в Германию всего за несколько дней обходится примерно в 10 тысяч долларов. За одну только гостиницу в Минске и белорусскую визу берут три тысячи. До недавнего времени самолеты Iraqi Airways летали в Минск из нескольких иракских городов: из Басры, Эрбиля, Сулеймании, а из Багдада - даже четыре раза в неделю.

Под нажимом Берлина правительство Ирака прекратило прямое авиасообщение с Беларусью. По данным МИД Германии, с той же целью ведутся переговоры и с другими странами, поддерживающими прямое авиасообщение с Беларусью, в частности с Конго и Пакистаном. Но это не решение проблемы, считает Олаф Янсен: "Ну так теперь они летят не напрямую из Багдада в Минск, а сначала из Багдада в Стамбул, в Тегеран или в Бейрут, а уже оттуда в Минск. Или через Москву".

Из Стамбула в Минск, например, "Белавия" доставит взрослого пассажира за два с половиной часа и возьмет с него от 216 до 408 евро в зависимости от даты вылета.

Германия настаивает на ужесточении санкций против Лукашенко

Напомним, что вчера ЕС анонсировал введение пятого пакета санкций против режима Лукашенко уже в ноябре.

При этом именно Германия настаивает на ужесточении санкций против Лукашенко.

«Уже сейчас мотором санкционной политики является Германия, где именно сегодня социал-демократы, «Зеленые» и либералы значительно продвинулись по пути создания новой правительственной коалиции. В новом правительстве у радикальных противников белорусского режима из партии «Зеленых» и либеральной СвДП будут сильные позиции, а Анналену Бербок («Зеленые») наблюдатели прочат на пост министра иностранных дел страны. Переговоры потенциальных коалиционных партнеров продвигаются неожиданно быстро. Если согласование санкций на уровне ЕС затянется (а такой варнат исключать не следует), то решающее слово будет именно за новым немецким правительством и его внешнеполитическим блоком», — отмечает немецко-белорусский историк Александр Фридман.

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