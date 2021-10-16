Инженер НИИ: Ученые и преподаватели, останьтесь дома, поддержите рабочих и спасите себя 16.10.2021, 9:32

Пришло время принять наиболее логичное и оптимальное решение.

Научный сотрудник НИИ обратилась к белорусам. Видео обращения опубликовал youtube-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР):

— Дорогие белорусы!

Давайте вспомним, с чего все начиналось в прошлом году, когда государство бросило нас один на один в борьбе с пандемией коронавируса. Мы не опустили руки, мы начали сами спасать себя, свое здоровье, свои жизни. И сейчас наступил тот момент, когда мы не должны дать одному ополоумевшему деду погубить наш народ. Каждый политзаключенный и каждый погибший от пандемии на руках Лукашенко и его окружения. Все это лишь результат их бездействия.

Сегодня у нас есть один безопасный и мирный способ борьбы. Ученые, преподаватели, останьтесь дома, поддержите рабочих и спасите себя. Спасите своих аспирантов, студентов, учеников. Вы как никто понимаете серьезность сложившейся ситуации. Когда «власти» ничего не могут сделать, нам придется взять ситуацию в свои руки. Время — принять наиболее логичное и оптимальное решение.

Закупаем продукты, откладываем деньги, готовимся морально. И в один день, все вместе остаемся дома.

Стачке быть!

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