Американский эсминец вызвал панику в Минобороны РФ 1 16.10.2021, 9:46

1,784

Командование Тихоокеанского флота США заявило, что продолжит действовать на море в соответствии с международным правом.

Эсминец ВМС США «предпринял попытку пересечь границу России в Японском море», заявило Минобороны РФ.

Инцидент произошел вчера около 17.00 (по Минску) в районе, который Москва объявила закрытым для международного судоходства из-за проведения совместных учений с Китаем, следует из сообщения ведомства, которое приводит «Интерфакс».

Учения стартовали накануне и должны продлиться до 17 октября. Американский эсминец Chafee (DDG 90) находится в этом районе уже несколько дней.

Обнаружив его в пятницу, большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», согласно сообщению Минобороны, обратился с предупреждением по международному каналу связи.

Но Chafee «вместо изменения курса на покидание закрытого района, поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости», заявили в Минобороны.

Затем, как утверждает ведомство, американский корабль «предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого».

В ответ «Адмирал Трибуц» «взял курс на вытеснение» американского эсминца. Расстояние между кораблями сократилось до 60 метров, после чего «американец» изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс.

В командовании Тихоокеанским флотом США заявили, что не усмотрели нарушений американским эсминцем Chafee международных правил в Японском море близ территориальных вод РФ.

"Утверждения министерства обороны РФ о взаимодействиях между кораблями обеих стран неверны", - цитирует издание Navy Times заявление командования флота.

В нем указывается, что, по оценкам военных США, взаимодействие Chafee с российским боевым кораблем "было безопасным и профессиональным".

"В то время, когда эсминец USS Chafee (DDG 90) 15 октября проводил рутинные операции в международных водах Японского моря и готовился к проведению полетов (палубной авиации), российский эсминец класса "Удалой" приблизился к нему на расстояние 65 ярдов (примерно 59,5 метров)", - уточнили американские военные.

При этом подчеркивается, что, хотя Россия выпустила международное уведомление для летчиков и мореплавателей (NOTAM/NOTMAR) о закрытии данного района для учений, на тот момент оно еще не вступило в силу. И американский военный корабль имел полное право действовать в этой зоне Японского моря.

В заявлении также отмечается, что "USS Chafee все время действовал в соответствии с международными правилами и обычаями".

"США продолжат действовать на море и в небе везде, где это разрешено международным правом", - говорится в нем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».