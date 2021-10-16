Мошенник сослался на Лукашенко и обворовал пожилую женщину под Полоцком 16.10.2021, 9:53

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Аферист сообщил ей, что скоро проедет кортеж Таракана.

К журналистам gorod214.by обратилась полочанка Ольга — ее бабушку 14 октября обворовали прямо в доме. Это случилось в деревне Черствяды, что в 40 км от Полоцка.

Мошенник пришел домой к бабушке Ольги, представился госслущажим. Сказал, что скоро по этой дороге (прилегающей к дому хозяйки) поедет Лукашенко, и нужно вырубать деревья. Он попросил у бабушки показать документы на дом и, как несложно догадаться, не задержался на пороге, а проследовал за ней. Расчет нехитрый — большая часть пожилых людей хранят документы и деньги или в одном месте, или почти так.

Вот что рассказывает Ольга:

— Он только мельком глянул в документы, даже не сымитировал заинтересованность. Зато быстро сориентировался в том, что окна дома выходят на сад, где, естественно, много деревьев. Он предложил бабушке пройти в сад, осмотреть деревья. Они туда прошли, и он начал говорить — вот от этого дерева нужно избавиться, от этого тоже. Бабушка все удивлялась, как так, ведь хорошие еще деревья. Сказала, что и у соседей такие, что ж теперь, все вырубать? Он ответил, что значит все и будут вырубать. А потом он резко спохватился, что оставил в доме мобильный, и рванул туда.

Вот тут бабушка и поняла, что это вор, но угнаться за молодым парнем сложно.

Когда она зашла в комнату, он уже стоял с деньгами в руках. Стал говорить, что они упали и он просто поднимает. Видно было, что сам испугался, начал прятать лицо за капюшоном, но при этом распихивал купюры по карманам. Бабушка стала кричать на него, пригрозила милицией, пыталась достать деньги из его карманов. Он стал убегать, просил не сдавать его милиции. Быстро побежал к дороге, сел в машину и уехал. Благо сосед, идущий в автолавку, обратил внимание на это, успел запомнить цвет и марку машины.

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