Экипаж МКС из-за сбоя в российском модуле ночью разбудила сирена 16.10.2021, 10:03

Что произошло?

Ночью на Международной космической станции из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда" сработала сирена, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА, сообщает ria.ru.

"У нас сейчас сработало оповещение <…> Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал (сирену. — Прим. ред.), чтобы они услышали", — сказал космонавт Антон Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами.

По его словам, причиной стало временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля "Звезда".

Позже специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил экипажу, что никаких действий от него не требуется.

Накануне МКС потеряла ориентацию во время теста двигателей корабля "Союз МС-18" — развернулась на 57 градусов. Полчаса спустя положение станции в пространстве восстановили при помощи двигателей российского модуля.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, француза Тома Песке (командир станции). Кроме того, на борту находятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые снимают художественный фильм под рабочим названием "Вызов". Возвращение Новицкого, Шипенко и Пересильд на Землю намечено на 17 октября.

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