Водители автобусов массово уходят с работы в Светлогорске

Водители автобусов массово уходят с работы в Светлогорске2
- 16.10.2021, 10:23
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Работников не устраивает зарплата и напряженный график.
В Светлогорске происходят массовые увольнения в автопарке, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
По светлогорскому автопарку некомплект составляет более 25 человек, по области около двухсот. Работников не устраивает зарплата и напряженный график из-за ковида.
— Идти сейчас работать на автобус в автопарк – это уже самый последний вариант трудоустройства, — сообщает подписчик телеграм-канала, водитель с 20-летним стажем «за баранкой». – Там не самые удобные условия для работы: рано вставать, поздно ложиться. А кто-то не выйдет в рейс – и за него ещё «пахать».