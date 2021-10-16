Российские власти не могут подавить бунт во Владикавказе 7 16.10.2021, 10:24

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К колонии стягивают дополнительные силы.

Дополнительные силы стянуты к исправительной колонии №1 во Владикавказе для подавления бунта, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В настоящее время к колонии стянуты дополнительные силы для урегулирования ситуации. Практически все правоохранители подняты по тревоге и сейчас находятся или едут к колонии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация в колонии пока не взята под контроль.

Как пояснил источник, в настоящее время прорабатываются различные варианты подавления бунта, в том числе и силовой.

Ранее сообщалось, что в пятницу несколько сотен заключенных в исправительной колонии №1 во Владикавказе устроили беспорядки.

Во ФСИН заявили, что в колонии принимаются меры по стабилизации обстановки. Причиной беспорядков, по данным ведомства, стали плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.

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