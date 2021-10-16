Почему Россия осталась без авианосцев? 10 16.10.2021, 11:03

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Планов у страны было «громадье».

Советский Союз был одной из крупнейших и самых промышленно развитых стран в истории, пишет издание Business Insider (перевод — inosmi.ru).

Однако при всем своем инженерном таланте и производственных мощностях за все 74 года своего существования СССР он так и не построил ни одного настоящего авианосца. Хотя планов у страны было громадье, а в конце холодной войны страна работала над настоящим авианосцем — «Ульяновском».

После победы коммунистов в 1917 году на передний план вышли наука и техника — задача стояла модернизировать Россию и другие советские республики. Военные не стали исключением и вкладывали ресурсы в передовые технологии своего времени — танки, воздушно-десантные войска, сухопутные и авиационные ракеты.

К первым авианосным проектам приложил руку еще советский лидер Иосиф Сталин.

В 1927 году советское руководство одобрило план переоборудовать в полноценный авианосец недостроенный линкор царского флота «Измаил», чье строительство началось в 1913 году.

Задуманный как линкор, «Измаил» водоизмещением 35 000 тонн походил на межвоенные авианосцы ВМС США типа «Лексингтон» (к слову, того же десятилетия), на борту которых умещалось до 78 самолетов.

К несчастью для советского флота, переоборудование «Измаила» так и не закончилось, а в итоге корабль вовсе списали.

Хотя у советского авианосца было немало сторонников, другие, в том числе блестящий молодой маршал Тухачевский, отмечали, что, при всех его размерах Советский Союз не может себе позволить построить армию и флот как у могущественнейших из соседей.

Тухачевский был по-своему прав, и флот уступил место амбициям Красной Армии (и ВВС). Эту стратегическую дилемму Советский Союз унаследовал еще от царей, и она не только сохранилась до падения Берлинской стены в 1989 году, но и не дает покоя уже нынешнему российскому правительству.

Сталинский Советский Союз мерил объемы экономического и сельскохозяйственного производства пятилетками, и в 1938 году в рамках третьей пятилетки заложил пару авианосцев.

«Проект 71» опирался на крейсеры типа «Чапаев» водоизмещением 13 000 тонн и со 192-метровой полетной палубой. Предполагалось, что всего их будет два, нагрузкой по 15 истребителей и 30 бомбардировщиков-торпедоносцев, причем один будет передан Балтийскому флоту, а другой — Тихоокеанскому. Авианосцы одобрили в 1939 году, но так и не достроили — помешала Вторая мировая. Был предложен второй проект более тяжелого 22 000-тонного авианосца, но его строительство даже и не началось.

В середине 1940-х, не отрываясь от борьбы не на жизнь, а на смерть с нацистской Германией, Советский Союз предложил еще один вариант авианосца. «Проект 72» подавался как аналогичный предыдущему, но при вдвое большем водоизмещении в 30 000 тонн.

Еще одной конструкцией стал так называемый «Проект Костромитинова», который имел водоизмещение в 40 000 тонн и оснащался 66 истребителями, 40 бомбардировщиками-торпедоносцами и, что необычно, шестнадцатью 152-миллиметровыми орудиями.

Это говорит о том, что готовый авианосец мог бы использоваться для поддержки высадки десанта в Скандинавии или странах Балтии. Хотя Советский Союз был сухопутной державой, для которой наземная война всегда имела преимущество над морской, положение на фронте 1943 года явственно показало, что отнимать ресурсы у Красной Армии для постройки авианосца сомнительной полезности нельзя никак.

После войны, когда Красная Армия стала господствующей сухопутной силой в Евразии, советский флот снова потребовал новых авианосцев. Военно-морской штаб собирался поделить 15 авианосцев, девять больших и шесть малых, между Тихоокеанским и Северным флотом, при этом шесть крупных отводились Тихоокеанскому, а остальные — Северному.

Сталин, однако, авианосцев не хотел, предпочитая им линкоры и крейсеры. Советская промышленность поддержала вождя, сославшись на то, что строить новые типы кораблей пока нет возможности.

В 1953 году Сталина сменил Никита Хрущев, но, несмотря на его новые идеи в эпоху ракетной войны, самое большое, что от него получил советский флот, — единственный легкий авианосец. Авианосец «Проекта 85» имел водоизмещение всего 28 000 тонн и нес 40 морских истребителей МиГ-19. Впрочем, он тоже был отменен еще до начала строительства.

В 1962 году СССР заложил два авианосца на Николаевском судостроительном заводе на Украине. «Москва» и «Ленинград» представляли собой своего рода компромисс: передняя половина была как у обычного ракетного крейсера, а задняя состояла из полетной палубы, ангара и лифта, который поднимал самолеты.

Тип «Москва», по всей видимости, разрабатывался для охоты на американские и британские ракетные подводные лодки класса «Полярис» (Polaris), действовавшие вблизи советских вод. Оба корабля «Москва» имели до десятка противолодочных вертолетов, но в остальном были лишены наступательного вооружения.

За «Москвой» в 1970-х и 1980-х последовал тип «Киев», который выполнял аналогичную задачу, но США как раз готовились развернуть ракету «Трайдент» (Trident)

еще большей дальности. Таким образом, советскому флоту предстояло действовать еще дальше от родных вод и потенциально противостоять авианосцам ВМС США.

В результате «Киев» получил наступательное вооружение в виде противокорабельных ракет П-500 «Базальт» (по классификации НАТО — SS-N-12 Sandbox или «Песочница»), способных нести ядерные боеголовки мощностью 350 килотонн. Всего было построено четыре корабля типа «Киев», пятый утвержден, но так и не достроен.

На середину 1980-х пришлось значительное расширение советского флота, и в том числе авианосцев. СССР заложил два авианосца водоизмещением 50 000 тонн и тяжелый атомный авианосец «Ульяновск», который практически ничем не уступал американским авианосцам класса «Нимиц».

Однако из трех суперкораблей лишь один удалось достроить до окончания холодной войны. Готовый авианосец достался ВМФ России и до сих пор служит под названием «Адмирал Кузнецов».

Недостроенный авианосец купили китайцы, переоборудовали и ввели в строй под именем «Ляонин» в 2012 году. Корпус «Ульяновска» с распадом СССР в 1991 году достался Украине, и она сдала его на слом.

Как сухопутная держава, Советский Союз не мог выделить достаточно ресурсов на постройку настоящего флота авианосцев.

Всегда существовал иной способ потратить казенные рубли, совершенно разумный и в высшей степени практичный — будь то армия или авиация, а позже ядерное оружие.

Даже сегодня нестратегическим силам ВМФ России приходится жестко соперничать с сухопутными и военно-воздушными силами, и будущее российской морской авиации снова в лучшем случае туманно.

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