Волшебный эффект: медики рассказали о пользе двух киви в день 6 16.10.2021, 11:08

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Что будет с организмом, если регулярно употреблять этот продукт.

Когда вы регулярно занимаетесь спортом или доводите себя до изнеможения, вы можете обнаружить, что ваше тело испытывает окислительный стресс — процесс, который может спровоцировать травмы, чрезмерную усталость и замедлить выздоровление. К счастью, наука знает простой способ снизить его негативное влияние, пишет Sabq.

Согласно сайту «Fit and Well», окислительный стресс возникает естественным образом, когда мы тренируемся и с возрастом, при этом он не всегда наносит вред организму.

Однако длительное воздействие окислительного стресса приводит к повреждениям клеток и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Надо отметить, что регулярные физические нагрузки и правильное питание помогают уменьшить его негативное влияние.

Польза киви

Новейшее исследование, проведенное в Университете Кагава в Японии, показало, что ежедневное употребление киви помогает снизить вероятность окислительного стресса.

Для исследования японские ученые привлекли 30 мужчин-бегунов, которые регулярно подвергались окислительному стрессу, вызванному тренировками. Половине участников было рекомендовано есть два киви в день в течение двух месяцев без каких-либо других изменений в их рационе, а другая половина вообще не ела киви.

Результаты показали, что что те, кто ел киви два раза в день, уменьшили негативное воздействие высокоинтенсивных тренировок на свой организм.

Почему киви?

Киви содержит высокий уровень антиоксидантов, которые защищают организм от окислительного стресса.

Еще он содержит полифенолы. Эти вещества помогают контролировать уровень сахара в крови и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, витамин С, присутствующий в киви, оказывает благоприятное влияние на процесс регенерации тканей.

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