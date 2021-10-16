Почти 25 тысяч минчан получат «особые» жировки в этом квартале 4 16.10.2021, 11:12

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Многим из них каждый день звонит автоответчик.

О предпринимаемых мерах по снижению просроченной задолженности по оплате «коммуналки» шла речь во время прямой линии в контакт-центре Мингорисполкома, пишет агентство «Минск-Новости».

Также там рассказали, сколько минчан, не занятых в экономике, получат особые жировки.

По информации филиала Единого расчетно-справочного центра Минска и ЦИТ Мингорисполкома, в этом году в сравнении с прошлым снижаются суммы просроченной задолженности «благодаря ужесточению мер, направленных на взыскание задолженности в принудительном порядке».

Например, неплательщикам каждый день звонит автоответчик, отключают электричество и прочие услуги, составляют документы для направления в суд, ограничивают должникам выезд за пределы страны, арестовывают имущество, а также подают в суд иски о выселении (переселении, понуждении) собственника к отчуждению жилого помещения.

На 1 октября на обслуживании в филиале ЕРСЦ находилось 718 443 лицевых счета. Наибольшее количество должников не оплачивает ЖКУ до трех месяцев — как правило, это около 85% от общего количества лицевых счетов с просроченной задолженностью. В этом году уже приостановлено 10 972 ЖКУ.

Решения администраций районов о плательщиках ЖКУ, внесенных в списки не занятых в экономике, которым производятся начисления по экономически обоснованным тарифам за централизованное горячее водоснабжение и отопление, предоставляются в филиал ЕРСЦ раз в квартал. На III квартал предоставлены сведения по 24 930 минчанам.

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