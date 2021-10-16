Катерина Андреева и Дарья Чульцова признаны европейскими журналистами года 1 16.10.2021, 11:22

Премия вручается на фестивале PRIX Europa.

Политзаключенные Катерина Андреева и Дарья Чульцова признаны журналистами года в Европе на фестивале PRIX Europa, сообщает «Белсат».

Премия вручается на фестивале PRIX Europa с 2017 года, в предыдущие годы ее получали журналисты из Австрии, Франции, Турции и Германии. Этот фестиваль является крупнейшим журналистским событием в Европе.

Инициатива номинировать Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову журналистами года встретила широкую поддержку журналистского сообщества со всего региона, включая Беларусь, Литву и Украину. Под их выдвижением подписались около 200 представителей СМИ.

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