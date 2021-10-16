Аллах един, но табачок врозь: в Афганистане ИГИЛ сражается с «Талибаном» Аркадий Дубнов, The Insider

16.10.2021, 11:26

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Почему возник конфликт интересов и чем это закончится для РФ и соседей?

15 октября в афганском Кандагаре возле шиитской мечети прогремел взрыв, десятки человек погибли. Всего с тех пор, как талибы захватили Кабул, в Афганистане произошло уже почти 20 кровопролитных терактов, за большинство из них ответственность взяли в ИГИЛ. Что делят две запрещенные группировки, почему обещанный талибами порядок в Афганистане так и не установился, и чем все это грозит России?

Атаки ИГИЛ на Афганистан

Ужасающий теракт, устроенный террористом-смертником 8 октября в шиитской мечети города Кундуз на севере Афганистана во время пятничной молитвы, произвел оглушительное впечатление даже на привыкших к кровопролитию афганцев. Никто точно не знает, сколько людей погибли, цифры разнятся, от 120 до 150 человек, еще около 200 ранены.

Столь же масштабный теракт был совершен близ аэропорта Кабула в конце августа, в печально знаменитые панические дни спешной эвакуации американских военных из Афганистана. Погибли 13 американцев, остальные почти 140 жертв были афганцами.

В обоих случаях ответственность взяла на себя ИГИЛ (запрещена в РФ), причем в случае шиитской мечети террористы даже указали, что взрывы готовил некто по имени Мохаммад аль-Уйгури. Имя смертника организаторы терактов обычно не называют, поэтому есть основания считать, что игиловцы намеренно стремились указать на действующих в их рядах уйгуров (тюркоязычные мусульмане, живущие в регионе Синьцзян на западе Китая - The Insider).

Если так, то целью террористов было продемонстрировать пришедшему к власти в Кабуле (запрещенному в России) движению «Талибан», что его заигрывание с Пекином будет наказываться. Известно, что последовательная борьба с уйгурскими сепаратистами-членами ИГИЛ - одно из главных условий Китая для получения талибами признания Пекина и его финансовой и экономической поддержки. Существует и другая, насколько конспирологическая, настолько и враждебная китайцам версия - им должен быть выгоден публичный эффект этой трагедии, поскольку он может вызвать среди афганцев ненависть к уйгурам.

Чем отличаются «Талибан» и ИГИЛ

Но тонкости взаимоотношений между двумя террористическими организациями «Талибан» и ИГИЛ мало кого из россиян впечатляют. Главное, что действует на чувства и умы людей, когда они узнают об очередном громком теракте в Афганистане, это эмоции, которые можно описать двумя словами, - чур меня! И еще глубокое неприятие мысли, что сегодня Россия может помогать деньгами «этому людоедскому режиму», имея в виду «Талибан», с которым Москва ведет доверительный диалог.

Действительно, пусть себе эти террористы, предоставленные сами себе в Афганистане, где больше нет иностранных войск, - ни американских, ни европейских, ни тем более, российских, - уничтожают друг друга. Ведь именно так некоторые российские начальники, а вслед за ними, аналитики и журналисты в середине 2010-х рассуждали о том, что надо поощрять отъезд исламистских радикалов в Сирию, в ряды ИГИЛ, мол, там их перемолотят, нам тут проще будет… Нет, перебили совсем не всех. И когда уцелевшие игиловцы перебрались в Афганистан, обнаружилось что их там тысячи, а сколько точно, никто не знает, то ли 5 тысяч, то ли 10, а может быть, еще больше.

Внешнему наблюдателю до середины 2015 года было трудно, да и незачем, видеть и понимать разницу между двумя этими террористическим «брендами». Главное, что под их знаменами мало различимые на вид джихадисты воевали против афганского правительства в Кабуле, а также против войск международной коалиции во главе с США. И все же разница есть, и весьма существенная, именно она определяет оттенки отношения к ним со стороны внешнего мира в общем, и России, в частности, и о ней надо еще раз сказать вслух.

Если «Талибан» - исключительно внутриафганская военно-политическая сила, не стремящаяся реализовывать свои амбиции за пределами своей страны (что подтверждается почти 30-летней историей существования движения), то ИГИЛ - другое дело. С момента зарождения этой террористической структуры ее программной целью было построение всемирного исламского халифата, одной из провинцией был обозначен «Хорасан», частью которого должны были стать вся Средняя Азия и Афганистан.

Далее, если «Талибан», как правило, этнически и конфессионально однороден и представляет афганских пуштунов, исповедующих ортодоксальный ислам суннитского направления и составляющих 42% почти 40-миллионого населения страны (еще 28% – таджики, 10% - шииты хазарейцы, 8% – узбеки, 2% - туркмены), то в рядах ИГИЛ джихадистский интернационал - таджики, узбеки, киргизы, казахи, арабы, уйгуры, чеченцы, татары, башкиры…

Понятно, что эта разношерстная публика, весьма поднаторевшая в боях с неверными и привыкшая к хорошему финансированию своего «правого дела» в жирные для ИГИЛ годы, когда их враги с талибами были общими, вовсе не мотивирована остановиться с приходом бывших союзников во власть. Отсюда логичным выглядит их стремление перенести свой modus operandi вовне Афганистана.

Конфликт интересов

Провозгласившие в начале 2015 года своей целью «Хорасан» игиловцы вошли в столкновение с талибами, когда последние обнаружили, что их соперники берут под все больший контроль провинции на востоке и юго-востоке страны, которые до этого были вотчиной «Талибана». Война между группировками то утихала, то разгоралась и особенно ожесточенной она становилась, когда на сторону ИГИЛ переходили полевые командиры «Талибана». Такое не прощалось, - изменников отлавливали и отрезали им головы.

Начиная с 2017 года российское руководство публично обозначило свои контакты с представителями «Талибана», объясняя это необходимостью побудить их к мирному решению внутриафганского конфликта, а также национальными интересами России. Объяснения выглядели малоубедительными, ведь еще в феврале 2003 года «Талибан» был признан в России террористической организацией и запрещен. Особенно пикантно подобные резоны выглядели на фоне тотального преследования представителей несистемной оппозиции в России, объявляемой нежелательными в стране организациями…

Но поскольку мировая политика нынче зачастую выглядит уделом циников и двурушников, к этой характерной для российского политикума шизофрении уже стали привыкать. Главное, на чем сегодня настаивает российская власть, принимая в Москве чуть ли не с восточными почестями лидеров «Талибана» (последний раз это было в июле 2021 года, незадолго до их триумфального повторного воцарения в Кабуле) - так это на их обещании сражаться с ИГИЛ. Заметим, что по данным афганских СМИ только за неполных два месяца, пока талибы хозяйничают в Кабуле, было совершено 17 терактов, за большую часть взяли на себя ответственность игиловцы.

Чуть ли не каждый день приходят сообщения из Афганистана о вооруженных столкновениях талибов со своими соперниками. Их разделяет также и приверженность разным направлениям суннитской ветви ислама. Игиловцы, как правило, ваххабиты, то есть гораздо более радикальны по отношению к кяфирам (неверным), чем ортодоксы-сунниты.

Заключая с американцами 29 февраля 2020 года знаменитое соглашение в Дохе (столице эмирата Катар), следствием которого стал вывод военного контингента США и Афганистана, талибы дали обязательство не допустить превращения страны в логово международных террористических организаций. Сейчас это по-прежнему остается вопросом вопросов, решения которого требует весь уставший от бесконечной афганской герильи мир.

Отвечая на это, главный представитель талибов Забиулла Моджахид заявил 10 октября, что ИГИЛ - это «головная боль, а не серьезная угроза», которая скоро будет остановлена. Другой представитель талибов Сухайль Шахин заявил, что Исламский Эмират Афганистана не будет сотрудничать с США в борьбе с ИГИЛ, талибы справятся сами, без посторонней помощи. Не исключено, что они будут очень стараться оправдать доверие, поскольку, как утверждают информированные источники в Афганистане, в ответ на обещание покончить с ИГИЛ американцы согласились оставить неприкосновенным воздушное пространство Афганистана.

Недовольные соседи

Пока эти намерения кажутся или прогнозами, или стремлением выдать желаемое за действительное, в сопредельных странах усиленно нагнетается ожидание агрессивных выпадов из Афганистана. Особенно усердствует в этом нагнетании официальный Душанбе. Руководство Таджикистана обвиняет талибский Кабул в военных приготовлениях на афгано-таджикской границе, охранять которую с афганской стороны руководство «Талибана» отрядило присягнувших ему боевиков группировки «Джамаат Ансаруллах» (их называют «таджикскими талибами»).

Во главе «Джамаата» стоит мулла Амридддин, один из бывших полевых командиров таджикской вооруженной оппозиции, в середине 1990-х, во время гражданской войны в Таджикистане, воевавшей с прокоммунистическим правительством Эмомали Рахмонова (тогда он еще не переделал свою фамилию на таджикский лад). Считается, что боевики «Джамаат Ансаруллах» настроены воинственно и стремятся якобы вторгнуться в Таджикистан и свергнуть режим Эмомали Рахмона.

Но «Лидер нации, Основатель мира и национального единства» в Таджикистане не боится агрессоров, он готов дать им отпор, к тому же за его спиной весь военно-политический блок ОДКБ во главе с Россией, который не даст в обиду одного из своих членов, почти уже 30 лет возглавляющего всех таджиков (автору довелось быть в ноябре 1992 года в одном из совхозных дворцов культуры под Ходжентом свидетелем исторического события - восхождения во власть «Его превосходительства», как спустя годы стали называть бывшего советского моряка-подводника, г-на Рахмонова).

22-23 октября на территории Таджикистана у границы с Афганистаном состоятся военные учения ОДКБ «Боевое братство-2021». Туда уже переброшены российские штурмовики Су-25 с базы Кант в Киргизии. Когда с такими усилиями хотят избежать военных действий на границе между двумя странами, где гражданские войны - обычное дело, жди беды…

Аркадий Дубнов, The Insider

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