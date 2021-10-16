Главред «Комсомольской правды» рассказал о роли российских спецслужб в аресте Геннадия Можейко 6 16.10.2021, 11:31

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Журналист регистрировался на рейс в Варшаву в аэропорту Шереметьево.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказал в эфире программы на RTVI, что российские спецслужбы заставили журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко вернуться из Москвы в Минск, где он был арестован КГБ.

«Неофициально мы знаем следующее: когда он приехал в аэропорт Шереметьево на регистрацию рейса в Варшаву, к нему подошли сотрудники наших спецслужб, опять же, я говорю «наши» неофициально, и сказали: «дорогой товарищ Можейко Геннадий, вы числитесь у нас в списках нежелательных персон и должны покинуть Москву».

Как я понимаю, он говорит: «Охотно оставлю, вот мой билет в Варшаву». «Извините, нет-нет-нет, вы должны покинуть Москву и вернуться туда, откуда вы к нам прибыли, вы должны вернуться в Минск, и мы вам в этом поможем», – рассказал Сунгоркин.

Главный редактор «КП» отметил, что Можейко провели в самолет на рейс до Минска, а там его встретили сотрудники КГБ Беларуси, которые арестовали журналиста.

Геннадий Можейко был задержан 1 октября в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 130 («разжигание социальной вражды») и ст. 369 («Оскорбление представителя власти») Уголовного кодекса. По этим статьям ему может грозить от 5 до 12 лет.

Поводом для преследования журналиста стала заметка, опубликованная вскоре после того, как стало известно о стрельбе в квартире на улице Якубовского в Минске, в результате которой погибли IT-специалист Андрей Зельцер и сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк. В материале, опубликованном на сайте kp.by, одноклассница Зельцера Вера Соловьева делилась добрыми воспоминаниями об убитом айтишнике.

Заметка вызвало возмущение властей: «КП в Беларуси» обвинили в обелении террориста и пропаганде экстремизма. Утром 29 сентября сайт kp.by был заблокирован, а 5 октября московское руководство «КП» объявило о закрытии своего представительства в Беларуси.

Правозащитники признали Геннадия Можейко политзаключенным. Сейчас он находится в Жодинском СИЗО.

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