«Белорусские медики захлебываются от трупов»: крик души врача-иммунолога 27 16.10.2021, 11:47

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Вакцинируйтесь и носите маски, если хотите выжить.

Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал рассказ белорусского врача о ситуации с коронавирусом в стране.

Автор текста — врач аллерголог-иммунолог Анна Борушко.

«В марте прошлого года мне очень хотелось правды о ковиде. Передо мной лились реки информации о том, какая заболеваемость и смертность в других странах, как «там» лечат, что предпринимают правительства других стран... и рядом, тут же - своя реальность из антибиотиков, анаферонов, арбидолов, непонимания масок, отсутствия СИЗов и знаний, отсутствия социальных мер, котрые могли бы спасти тысячи людей... может, десятки и сотни тысяч беларусов - чьих-то мам/пап/сыновей/дочерей/родственников/коллег...

Прошло полтора года. Мир накопил информацию, в рекордные сроки создал вакцину, отработал схемы лечения, продолжает поиск новых препаратов...

А беларусы продолжают умирать от дезинформации, причем, целой страной. Потому что «ковида нет», лечить надо «трактором-водкой», и вообще, наверное, это весело, наблюдать, как с лица земли исчезает неугодный электорат.

А что. Хорошо же. Определенность: водка-трактор-нет-проблем.

Закапывать все равно оставшимся в живых. Это их проблемы.

Вакцинируйтесь, если хотите похоронить как можно меньше своих и рассказать потом об ошибке выжившего.

Я не представляю, что другое может спасти конкретно каждого беларуса, кроме вакцинации. Других мер не предвидится, глядя на опыт прошедших полутора лет и поведение за этот период власть-имущих в сфере охраны здоровья. Ожидаются ухудшения во всех прочих сферах. И надо много здоровья пережить все это.

Предвидя вопросы (и отвечая в который раз на «вокруг пандемия! какие прививки?! Нерезон/несезон/поздно!!!», я отвечу: «Резон. Других сезонов нет для нас/Вас. Не поздно вакцинироваться и сейчас» (поздно только если уже болеете/инфицированы).

И дополню свой пост с точки зрения врача аллерголога-иммунолога (да-да, так называется специальность, которую я получила в РБ и профессиональному развитию в которой посвятила почти всю постуниверситетскую жизнь):

1. Пандемия с прошлого года не заканчивалась и не останавливалась. Были спады заболеваемости. Сейчас подъем (волна - как хотите). Страны, которые успели провести вакцинацию большей части населения за прошедшую часть года, видят значительное снижение смертности и тяжелых случаев, системы здравоохранения и медики выдыхают, не наблюдая вторых и третьих «Бергамо» (итальянский город, печально известный большим числом смертельных случаев в первую «волну» прошлой весной).

Беларусские же медики захлебываются от трупов (из тяжелых и умирающих — единицы вакцинированных, официальные «по 15», понятное дело, отражают не реальную смертность по стране в сутки, а желаемую кое-кем).

2. Если у Вас нет среднетяжелого-тяжелого течения ОРЗ/температуры (да-да, Вы не ослышались), это тоже не противопоказание к вакцинации. И «сопливый» может пойти на вакцинацию. Война есть война. И здесь «промедление смерти подобно». Откладывайте все дела, все свои предрассудки и — гоу на вакцинацию. Хронические заболевания НЕ в обострении — не противопоказание, а ПРЯМОЕ ПОКАЗАНИЕ к вакцинации. Любая хроническая болезнь + ковид = получите более высокий риск осложнений/смерти.

Аллергические заболевания и реакции в прошлом - НЕ противопоказание к вакцинации (да! для постсоветских территорий это непривычно уху звучит, как и «вакцинируйтесь, даже если сопли», но весь развитый мир так уже давно делает). Повторюсь, сейчас промедление смерти подобно.

Каждый непривитый, каждый день непривитости - это очень тревожно для врача, оценивающего риски и знающего про осложнения ковида и лонг-ковид. Это еще плюс сотня - несколько сотен трупов по всей стране в день. Прошел день - минус 150 беларусов от ковида. Это мало?..

Почему можно «с соплями»? (айяйяй, это ж нестабильное состояние иммунной системы!). Потому что наша иммунная система, как и человеческое внимание, может выполнять несколько задач одновременно. Среагировать на вакцину - это из мелких и не очень ресурсозатратных дел. Дать бой вирусам в носоглотке - это тоже, согласитесь, не то, что приковывает к постели с глубокой иммуносупрессией.

Даже мамы, которые приходят жаловаться на насморк у ребенка, в большинстве ситуаций отмечают, что «ребенок активен и вообще носится». То есть, организму ОК! Ему норм справляться и с соплями, и носиться по улице. Поэтому и прививка будет себе тихо стимулировать иммунный ответ и, возможно, на первую дозу Вы совсем ничего не заметите в общем состоянии. И это нормально.

Кишечник, переваривая еду, тихо себе работает, не тревожа Вас, в абсолютном большинстве случаев (хотя, Вы ж знаете, что за сколько-то там дней человек, в среднем, съедает пластика размером с пластиковую карточку - и ничего)). И иммунная система тоже тихо работает. Вы даже не представляете, сколько у нее «тихих» забот, пока Вы спите/гуляете/работаете: искать и убивать раковые клетки, патрулировать все покровные поверхности (слизистые, кожа) в поиске врагов-иноагентов (бактерий, грибов, вирусов); поддерживать баланс системы киллеров в организме, чтобы те не убивали «свое», а только настоящие угрозы... и тд.

Каждую наносекунду в организме происходит масса иммунологических дел. И все ок. Мы живы и не чувствуем этого. Или чувствуем. Но не сильно, не теряя работоспособность. Если взрослый человек работоспособен - это показатель того, что его можно вакцинировать. Если он имеет тяжелое заболевание и стабилен - его можно вакцинировать. Если он заболел ковидом - поздно пить боржоми (то есть, вводить вакцину): иммунный ответ тупо не успеет наработаться на прививку, тк организм столкнулся уже не с учебным муляжом, а настоящим террористом, который может и до мультисистемного воспалительного привести... смерти и реанимации.

Если успели привиться двумя дозами - считайте, Вам повезло и Ваша иммунная система вполне себе отработала приемы борьбы с вирусом, сможет быстро распознать и убить его при вторжении. Может, обезвредить «на подлете», даже не дав развиться симптомам (что звучит и есть очень классно, согласитесь).

И так у значительной части привитых и происходит: натасканные на коронавирус клетки памяти и специфические антитела готовы-вооружены, по команде «пли!» дают мощный отпор противнику-коронавирусу и одерживают сокрушительную победу, не дав ему шансов что-либо разрушить в организме или разрушить сам организм.

3. Единственным настоящим противопоказанием к вакцинации являются аллергические реакции НА коронавирусную вакцину и ее компоненты. Ну, или, в общем понимании, то, что похоже на аллергическую реакцию на коронавирусную вакцину, тк диагноз должен подтверждать/устанавливать/опровергнуть врач-аллерголог.

4. Нет хорошей и плохой вакцины. Есть вакцины и они работают. Все они эффективно защищают от смерти/реанимации/тяжелого течения/заражения ковидом. Проценты на бегу не воспроизведу (дописываю с телефона на прогулке пост), но они у всех зарегистрированных сегодня в мире вакцин примерно одинаковы. Все вакцины рекомендованы/ожидают регистрации ВОЗ. Придраться к их эффективности и безопасности сейчас можно. Но. Они сейчас ЕДИНСТВЕННО эффективный способ профилактики болезни (как известно, профилактика в 4 раза дешевле лечения... если бы Вы были беженцем и/или в другой стране, не в Беларуси, Вы могли бы оценить всю прелесть «цена болезни», не дай Бог - цену реанимационного койко-дня где-нибудь за рубежом. К примеру, по слухам, одна белоруска в Киеве за «просто полежать» в стационаре, под наблюдением, без кислорода и реанимации, заплатила около 200 долларов. Дешево? А если месячная зарплата лишь вдвое превышает стоимость недели в больнице, и человек провел 3 недели на больничном, в общей сложности, а заработок зависит от количества отработанных дней?.. Кто-то хочет привести аргументы, что болеть дешево?.. Почитайте о лонг-ковиде - он - тоже цена болезни (про которую можно сказать «легко отделался», так как не умер).

Поэтому. Абсолютному большинству могущих сейчас ходить и дойти до центра вакцинации - срочно вакцинироваться! Промедление смерти подобно.

Надо, чтобы остались пережившие геноцид.

От правды очень больно. И будет продолжать болеть душа, как и когда читаешь книги про Холокост.

Свобода будет немного позже.

А пока - не снимаем маски».

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