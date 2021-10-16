В Польше началось формирование водородной экономики 1 16.10.2021, 11:55

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Заключено стратегическое соглашение между государственными структурами, представителями бизнеса и науки.

Началось формирование нового сектора польской экономики — водородной экономики. Соглашение о этом заключили 14 октября в Варшаве почти 140 юридических лиц, в т.ч. государственных структур, представители бизнеса и науки, сообщает «Польское радио».

Иренеуш Зыска, заместитель министра климата и окружающей среды Польши, подчеркнул, что соглашение открывает новые возможности: «В будущем наша цель — сделать водородные технологии обычным явлением».

Речь идет о внедрении этих технологий в частности в транспорте. Министр по вопросам климата и окружающей среды Михал Куртыка отметил во время церемонии, что РП является первой страной в Европейском союзе, в которой после объявления Европейской комиссией в июле 2020 года «Водородной стратегии для климатически нейтральной Европы» такое соглашение было заключено.

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