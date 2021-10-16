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Ученые: За Нептуном должна находится еще одна планета, похожая на Землю

  • 16.10.2021, 11:59
  • 1,246
Ученые: За Нептуном должна находится еще одна планета, похожая на Землю

Она была вытеснена за пределы Солнечной системы газовыми гигантами.

За Нептуном могла находиться еще одна гигантская планета. Об этом рассказали астрономы, которые изучают конфигурацию Солнечной системы, пишет журнал Annual Review of Astronomy and Astrophysics (перевод — rusjev.net).

Специалисты с помощью компьютерного моделирования выяснили, что в Солнечной системе должна быть еще одна планета, но она «исчезла».

О загадочной планете почти ничего неизвестно. Ученые предполагают, что по своим характеристикам она, вероятно, очень напоминала Марс или Землю. Космический объект со временем мог быть просто вытеснен за пределы Солнечной системы газовыми гигантами — Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном, считают астрономы.

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