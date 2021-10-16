Не Кейт и не Гарри: как на самом деле зовут королевских особ Великобритании 3 16.10.2021, 12:10

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Имена, которые фигурируют в мировых СМИ, отличаются от написанных в свидетельствах о рождении.

Королевская семья Великобритании – пожалуй, самая известная среди монархов. И обыватели знают, кто такие Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принц Гарри. Однако далеко не всем известно, что в официальных документах у этих людей стоят совершенно другие имена, пишет Mirror.

Меган Маркл

Настоящее имя Меган Маркл, бывшей американской актрисы, известной по сериалу "Форс-мажоры", а сейчас – жены принца Гарри, – Рейчел Меган. Именно такое имя родители дали ей при рождении и до определенного возраста ее называли Рэйчел. Однако когда она начала сниматься в сериале "Форс-мажоры", где ее героиню тоже звали Рэйчел, Маркл перешла на свое второе имя Меган, под которым ее знает весь мир. После свадьбы с принцем Гарри в 2018 году ее стали называть герцогиней Сассекской.

Принц Гарри

Не только Меган известна под другим именем, отличным от имени в свидетельстве о рождении. Аналогичная ситуация – и у ее мужа, принца Гарри. Настоящее имя младшего сына принца Чарльза и принцессы Дианы – Генри Чарльз Альберт Дэвид. Однако с самого рождения его называли не Генри, а Гарри. Имя, данное ему при рождении, фигурирует только в официальных документах.

Кейт Миддлтон

Жена будущего короля Великобритании Кейт Миддлтон, она же герцогиня Кембриджская, тоже не особо известна общественности под своим настоящим именем. Ее полное имя звучит как Кэтрин Элизабет Миддлтон. Краткая форма имени закрепилась за ней уже в школе, а затем и в университете, где ее все называли Кейт. Но в наши дни, когда Уильям публично обращается к своей жене, он всегда называет ее Кэтрин. Также принято говорить "герцогиня Кэтрин", а не "герцогиня Кейт".

Король Георг VI

Король Георг VI был отцом королевы Елизаветы II, и его правление длилось с декабря 1936 года до его смерти в феврале 1952 года. Когда он родился в 1895 году, ему фактически дали имя Альберт, а Георг – одно из его вторых имен, наряду с Фредериком и Артуром. Однако большая часть его семьи и друзей называла его Берти.

Как второй сын Георга V, он никогда не ожидал, что займет трон, но в 1936 году его брат Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной Уоллис Симпсон, и он стал королем.

Королева Виктория

Одной из самых известных королев Великобритании была королева Виктория, правление которой длилось почти 64 года – с 1837-го до ее смерти в 1901 году. Ее полное имя было Александрина Виктория. Первое имя было данью уважения ее крестному – российскому императору Александру I.

Напомним, принц Чарльз, который взойдет на престол после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, решил перераспределить недвижимость монархов между членами семьи. Кларенс-хаус, резиденцию в Лондоне, он планирует отдать старшему внуку, принцу Джорджу, хотя раньше собирался подарить этот дом принцу Гарри.

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