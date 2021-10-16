Сколько стоит «переобуть» Tesla в Беларуси 4 16.10.2021, 12:36

3,894

Оказалось, что не все так просто.

Многие автовладельцы уже сейчас "переобувают" свои автомобили в зимние шины. Журналисты abw.by взяли Tesla – и отправились проверять СТО, которые заявляют самые выгодные предложения по "переобувке".

Журналисты искали выгодные предложения по шиномонтажу, пытались разобраться в ценах и выяснить, где дешевле всего "переобуться". Оказалось, что не все так просто. Когда приезжаешь на СТО, нередко цена услуги оказывается больше названной изначально.

"Заехал на шиномонтаж в районе Бангалора, чтобы "переобуть" свою машину с 15-дюймовыми стальными дисками, – рассказывает Станислав, владелец Hyundai Accent.– Изначально мне заявили цену 30-35 рублей. Когда я приехал, там уже была очередь. В итоге "переобувка" мне обошлась в 52 рубля. Спросил, почему такая разбежка с оговоренной ранее ценой. Мне ответили, что 30 рублей – это цена на монтаж и демонтаж шин. А еще, помимо всего прочего, необходима замена золотников, балансировка, грузики, а также смазка. В итоге и набежала сумма почти в два раза больше".

Пообщавшись с опытными "автогуру", выяснили, что случай этот отнюдь не единичный. И вообще это проблема самого автовладельца, что он не смотрит за процессом установки шин, не договаривается "на берегу" о том, что новые ниппели ему не нужны, не уточняет стоимость ненужных пакетов заранее, а это как минимум до 1,5 руб. на отдельных "щедрых" СТО, на минуточку, и так далее. Но как быть неопытному водителю, чтобы не платить двойную цену за то, что не нужно? Сколько стоит честный шиномонтаж? И есть ли вообще площадка с предложениями, решающая все эти проблемы? В поиске ответов на свои вопросы мы перелопатили весь байнет и ничего достойного не нашли, кроме портала скидок Slivki.by.

Нас заинтересовали их цены, мы прыгнули в машину и отправились на СТО, чтобы узнать, так ли "жирны" эти Сливки.

Менять шины на Tesla Model S по Сливкам – вы в своем уме? Конечно, у нас же проект "Самая дешевая Tesla"! Как следует из его концепции, где можно сэкономить без ущерба качеству, нужно экономить. Машина уже на "номерах" и наполовину сделана, о чем расскажем позже на сайте.

Первый шиномонтаж найти было несложно – Бетонный проезд, 19А.

На Сливках цены следующие:

R12: 10 руб. вместо 57 руб. (Fiat 500, Oka),

R13: 15 руб. вместо 57 руб.,

R14: 25 руб. вместо 62 руб.,

R15-16: 28 руб. вместо 63,40 руб.,

R17-18: 30 руб. вместо 71 руб.,

R19-24: 40 руб. вместо 97 руб.

В стоимость “Сливочного” предложения входит: снятие/установка (с использованием динамометрического ключа), разборка/сборка колес, балансировка 3D, клеящиеся и набивные балансировочные грузы, чистка и герметизация диска, вентили на колеса (каучук) по необходимости, пакеты для упаковки колес, подкачка на автоматической станции. То есть указано полностью все, что нужно для "переобувки". Но всегда смотрите описание предложений, какие-нибудь пакеты, вентиля и смазка ступиц могут и не входить в "сливочный" комплекс услуг.

В нашем случае шины R19, цена по скидке – 40 рублей. Но за низкопрофильную резину нужна доплата 3 руб. за колесо, заметим правды ради, что на Сливках это указано. Итого "переобуть" Tesla: 40 руб. (монтаж по акции) + 3 руб. х 4 (доплата за профиль) + 1,95 руб. (стоимость промокода) = 53,95 руб под ключ.

Более популярные 15-дюймовые шины и вовсе можно поменять за 25 рублей. Плюс промокод, итого – 26,95 рубля. Недорого! Забегая вперед, это одно из лучших предложений.

Ажиотажа возле шиномонтажа мы не заметили, но поменять шины по “Сливочному” промокоду можно было только на следующий день по записи. Жаль.

Позже позвонили проверить, сколько будет стоить стоить "переобувка" без промокодов, и предложения для клиентов с “улицы” нас удивило:

R15: 44 руб. "с улицы" и 63,40 руб. в описании к акции (но по промокоду 26,95 руб.),

R20: 90 руб. "с улицы" и 90 руб. в описании к акции (но по промокоду 53,95 руб. на Tesla R19).

Названные шиномонтажником цены немного отличались от зачеркнутых ценников, заявленных на Slivki.by. Но мы же не спросили, это цены за монтаж/демонтаж или предложение “под ключ со всеми делами”, как на Slivki? Что бы то ни было, “Сливочное” предложение в любом случае гораздо интереснее, чем “с улицы”. И да, это был монтаж-демонтаж.

Шиномонтажники, когда к ним обращаешься "с улицы", а не по Сливкам, с ходу заявляют цену без учета расходных материалов, иногда без учета чистки дисков. Причем частенько складывалось впечатление, что шиномонтажники сами не знают свои цены, говорят о каких-то "ориентировочных" цифрах. По акциям же мало того что цены значительно ниже, так еще и обычно все включено: и чистка дисков, и расходные материалы. И они зафиксированы изначально – ты сразу знаешь, за какую сумму "переобуешься".

Дальше был шиномонтаж на ул. Короля, 88. Пустота, ажиотажа нет, но шины со скидкой готовы поменять тут же. Скидки работают, все в порядке, но нужна доплата за низкий профиль. Что по ценам на Сливках?

R13-14: 19,90 руб. вместо 44,90 руб.,

R15-16: 24,90 руб. вместо 47,90 руб.,

R17-18: 29,90 руб. вместо 51,90 руб.,

R19-20: 34,90 руб. вместо 54,90 руб.,

R21-22: 44,90 руб. вместо 57,90 руб.

Тут дешевле: Tesla можно "переобуть" за 34,90 под ключ вместо 54,90 рубля. Скидка небольшая, зато честная. Но опять же доплата 3 руб. за низкопрофильное колесо, что в описании к акции также указано. Итого – 48,85 руб. за "переобувку" Tesla с низким профилем и с учетом стоимости промокода. Что интересно, у них особого разброса по ценам нет: R13 меняется за 44,90 руб. без акции, а R22 – за 57,90 руб. тоже без скидки. Здесь все очень похоже на правду.

Небольшое сооружение на Ольшевского, 7, – здесь тоже "переобувают" по Сливкам.

"Есть работа благодаря Slivki.by, – рассказывает Кирилл, сотрудник шиномонтажа. – Да, так дешевле, зато к тебе едут. И всегда будут знать, куда ехать, где можно решить вопросы с шинами, от проколов до правоки дисков. Мы сейчас работаем по записи, причем независимо от того, человек "переобувается" по Сливкам или без. Люди давно начали приезжать на "переобувку", приходится всех распределять именно по записи. Большинство приезжает менять шины все же по Сливкам, причем у нас конфликтных ситуаций не возникает, стараемся делать все качественно независимо от того, со скидками меняем шины или без них".

Со “сливочными” ценами тут так:

R13-16: 35 руб. вместо 70 руб.,

R17-18: 40 руб. вместо 80 руб.,

R19-22: 45 руб. вместо 90 руб.

Скидки немаленькие! Но опять же доплата 10 руб. за низкий профиль. Итого Tesla мы здесь "переобуем" за 51,95 рубля под ключ. При этом замена обычных R15 без низкого профиля – 35 руб. или 36,95 с учетом промокода.

Но будьте внимательны! Вначале мы поверили на слово, причем хорошо, что сфотографировали прейскурант. Смотрим – и что-то не совпадает... На сайте указано, что без скидок "переобуть" R18 стоит 80 руб., а в прейскуранте – 44 рубля! Это без учета расходных материалов, но разница с теми ценами, что есть в описании к акции, очень большая. Звоним в этот шиномонтаж.

– Алло, здравствуйте! Сколько стоит "переобуть" четыре колеса R18?

– Здравствуйте, 44 рубля, но без учета расходных материалов!

– А по Сливкам?

– 40 рублей за все!

Ну и где заявленные скидки 50%?

В итоге мы позвонили партнерам на Slivki.by, чтобы разобрались с ситуацией. Выяснилось, что цена "с улицы" была заявлена без учета дополнительных материалов, а по "допам" тут набегает приличная сумма. То есть возникает ощущение, что для "сливочных" предложений некоторые СТО заявляют максимальную прайсовую стоимость, чтоб показать большой размер скидки, а для клиентов с улицы – минимальную, без учета расходных материалов, чтобы заманить клиента. И такие ситуации, конечно, приходится контролировать. Рекомендуем и вам перепроверять информацию по ценам.

Следующий шиномонтаж был прямо в гаражах. Пушкина, 70А, – не с первого раза, но нашли. Что по ценам?

R13-16: 38 руб. вместо 76 руб.,

R17-21: 42 руб. вместо 84 руб.

"Мы подняли цены, чтобы сделать упор на качество, – рассказывает сотрудник шиномонтажа. – Потому что когда были низкие цены, к нам часто ездили по Сливкам. И тут складывались конфликтные ситуации. Например, мы видим, что надо менять вентиль в колесе, а это дополнительные траты, в описании к акции об этом сказано. И начинается: вы накручиваете цены, заявлено одно, а по факту другое! В итоге подняли цены, по Сливкам к нам стали приезжать меньше, зато конфликтных ситуаций больше не возникало".

Перепроверили этот шиномонтаж, позвонив позже по телефону:

R15: “ориентировочно” 50 руб. вместо 76 руб. в описании к акции (но по промокоду 39,5 руб.),

R17-21: "ориентировочно" 60 руб. вместо 84 руб. в описании к акции (но по промокоду 43,5 руб.).

И снова заявленная цена "с улицы" ниже от той, что была указана в описании к акции. И какие-то "ориентировочные" цены. Что за они – непонятно.

Четвертый шиномонтаж – ул. Автомобилистов, 2, корп. 1. Здесь работают со Slivki.by, цены в описании к акции следующие:

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».