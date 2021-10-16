Эксперт: В глазах российских коллег белорусские силовики унижены 1 16.10.2021, 12:45

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Режим с треском проигрывает в информационной войне.

Политолог, академический директора BISS Петр Рудковский в комментарии udf отметил, что режим в Беларуси проигрывает независимым СМИ и альтернативным источникам информации.

«В течение более года режим отчаянно пытался создать противовес для независимых каналов информации в Telegram, YouTube, в соцсетях. Но что ни попытка, то проигрыш. Причем жестокий, причем такой, который невозможно скрыть (ведь здесь просмотры и лайки считает не Ермошина, а автоматический счетчик)», – сказал Рудковский.

Он привел несколько примеров.

«Телеграмм-канал SB.BY Беларусь Сегодня (канал главного медиа-ресурса режима!) насчитывает 2 тысячи подписчиков, в то время как tut.by — 489 тысяч. Канал лояльных режиму силовиков БелВПО насчитывает 2 тысячи подисчиков, а канал силовиков, которые поддержали перемены, – 50 тысяч. Аудитория госСМИ сильно сузилась за последний год, а доверие к ним упало до 15% (а еще в 2018 было на уровне 30%!)», – сказал Рудковский.

Но дело не только в том, что режим теряет информационное влияние внутри страны.

«Для силовиков это серьезное унижение в глазах их российских коллег, которые сравнивают информационный «успех» в Беларуси и у себя: ведь в России пропутинские каналы и ресурсы никак не уступают антипутиновским, а порой превосходят», – считает Рудковский.

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