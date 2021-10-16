Китай покупает газ у крупнейшего конкурента России 16.10.2021, 12:53

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Пекин начал переговоры с США о долгосрочных поставках сжиженного природного газа.

Китайские энергетические компании начали предварительные переговоры с конкурентом России на газовом рынке, экспортерами из США, о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ), пишет Reuters со ссылкой на источник (перевод — lenta.ru).

Растущие цены на газ и нехватка электроэнергии внутри Китая усиливают опасения властей по поводу дефицита источников топлива внутри страны. По меньшей мере пять китайских фирм начали переговоры с экспортерами из США, в том числе компания Zhejiang Energy, государственная корпорация Sinopec и компания CNOOC. Ожидается, что переговоры с конкурентами российских экспортеров СПГ могут привести к сделкам на десятки миллиардов долларов и резко увеличить импорт сжиженного природного газа из США. В разгар китайско-американской торговой войны в 2019 году торговля газом между странами ненадолго остановилась.

Китай стал вести переговоры с американскими поставщиками газа в начале 2021 года. В последние месяцы переговоры ускорились на фоне одного из крупнейших за последнее десятилетие кризисов электроэнергии. Цены на СПГ в Азии в 2021 году выросли более чем в пять раз, что вызвало опасения по поводу нехватки электроэнергии зимой. По информации агентства, компании столкнулись с дефицитом поставок на зиму. «После недавней массовой волатильности рынка некоторые покупатели сожалели о том, что они не подписали достаточно долгосрочных контрактов. Мы ожидаем, что до конца года будет подписано больше сделок. Это в первую очередь обусловлено глобальным энергетическим кризисом и ценами, которые мы сейчас наблюдаем. Поставки из США выглядят привлекательными», — сказал высокопоставленный источник в Пекине, знакомый с ходом переговоров.

По словам руководителя отдела бизнес-аналитики консалтинговой компании Poten & Partners Джейсона Фира, китайские компании сильно подвержены влиянию цен на газ, который связан с нефтью марки Brent, поэтому закупки в США выглядят выгодными с точки зрения ценообразования. Китайские покупатели ищут как краткосрочные поставки, чтобы покрыть спрос этой зимой, так и долгосрочные контракты, поскольку Китай рассматривает газ в качестве главного промежуточного топлива для достижения своей цели по сокращению выбросов углерода к 2060 году.

Эксперты отмечают, что спрос на газ будет устойчиво расти до 2035 года. При этом мировые цены на газ могут превысить отметку в три тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне увеличения спроса.

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