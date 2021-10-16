закрыть
16 октября 2021, суббота, 14:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Работники крупного завода в Бобруйске массово уходят на больничные

  • 16.10.2021, 13:22
  • 2,736
Работники крупного завода в Бобруйске массово уходят на больничные

Предприятие охватывает «итальянская забастовка».

На Бобруйском крупном заводе на больничном находится 15% рабочих.

На ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» (ТДиА) ежедневно вывешивается статистика по заболевшим, а начальники всех мастей «рекламируют» прививки, передает «Бобруйск Online».

А помните, были времена, когда COVID-19 был назван «ширмой, за которой скрывается попытка переделить мир», а лечить инфекцию рекомендовалось трактором, водкой и хоккеем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как белорусам зарабатывать больше
Как белорусам зарабатывать больше Артем Черников
Маска и забастовка
Маска и забастовка Ирина Халип
Лукашенко не продержится и двух недель
Лукашенко не продержится и двух недель Сергей Дылевский
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим Юлия Сливко