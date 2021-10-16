Работники крупного завода в Бобруйске массово уходят на больничные 16.10.2021, 13:22

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Предприятие охватывает «итальянская забастовка».

На Бобруйском крупном заводе на больничном находится 15% рабочих.

На ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» (ТДиА) ежедневно вывешивается статистика по заболевшим, а начальники всех мастей «рекламируют» прививки, передает «Бобруйск Online».

А помните, были времена, когда COVID-19 был назван «ширмой, за которой скрывается попытка переделить мир», а лечить инфекцию рекомендовалось трактором, водкой и хоккеем.

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